Додано: Суб 25 кві, 2020 10:40

Anadonta написав: denstuch



Уверен, все не так уж и плохо, если вам удалось в течение последнего года купить 2 квартиры за 162 тыс. долларов. Вы живы, здоровы, имеете немалые доходы... А история, о которой нам напомнил Libo, лишний раз показывает, что могло быть намного хуже.

Никакой катастрофы не произошло - просто нужно немного подождать.

Сьогодні переглядаю відео з ютубчика,

два цікавих момента:



1.

Депосертифікат від банку США 1,85% (це більше чим у Приваті)

2.

Упередження нормального перебігу, або упередження нормальності, — це ментальний стан, в який входить людина, коли стикається з надзвичайною ситуацією. Воно змушує людей недооцінювати як можливість нещастя, так і його можливі наслідки. Це може призводити до ситуацій, коли люди належним чином не підготуються до надзвичайної ситуації (напр. стихійного лиха), а в більшому масштабі — до неготовності державної влади включати населення до своїх зусиль з попередження нещастя або зменшення її наслідків.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/