не совсем так...цель кредитов -стимулировать потребление населения...
1)после 2 мировой Форд начал продавать авто в кредит не от любви к населению, а потому что ждать 5-6лет когда народ накопит на новое авто было недопустимо (быстрее завод обанкротился, чем народ денег накопил) 2) зачем ждать 5-8 лет и копить на квартиру, бери кредит (ипотеку)-вселяйся и живи (к тому же заводи семью и плоди население)[/quote]
Это можно все-таки стимулировать на росте, а не на стагнации. Многие люди уверены, что экономика пострадает из-за вируса, и очень мало понимает , что кризис начался немного раньше и по другим причинам.
Уверен, все не так уж и плохо, если вам удалось в течение последнего года купить 2 квартиры за 162 тыс. долларов. Вы живы, здоровы, имеете немалые доходы... А история, о которой нам напомнил Libo, лишний раз показывает, что могло быть намного хуже. Никакой катастрофы не произошло - просто нужно немного подождать. Все меняется! Причем иногда в лучшую сторону!
Сьогодні переглядаю відео з ютубчика, два цікавих момента:
TylerTruman_ написав:сорян, але я стосовно капіталу керуюсь з точки зору трейдера, чи спекуля, хоча при цьому ще й працюючи в реальному секторі економіки, тому завжди хвилює 3 питання: як заробити? як не втратити? якщо попаду, то як мінімізувати збитки?
Якщо ти трейдер, то мав би знати, що тільки терпіння винагороджує. Хто чекав кризи з валютною котлетою - той дочекавкся - і тепер володар ситуації він, а не власники квартир, облігацій, чи акцій.
Tatkaumnihka написав:не совсем так...цель кредитов -стимулировать потребление населения...
1)после 2 мировой Форд начал продавать авто в кредит не от любви к населению, а потому что ждать 5-6лет когда народ накопит на новое авто было недопустимо (быстрее завод обанкротился, чем народ денег накопил) 2) зачем ждать 5-8 лет и копить на квартиру, бери кредит (ипотеку)-вселяйся и живи (к тому же заводи семью и плоди население)
Это можно все-таки стимулировать на росте, а не на стагнации. Многие люди уверены, что экономика пострадает из-за вируса, и очень мало понимает , что кризис начался немного раньше и по другим причинам.[/quote]
при чем тут Украина...речь о кредитах взагали
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Anadonta написав:А пока можно купить по 27.30,это уже устаканеный и хороший курс,ятакдумаю это дно с учётом всех вводных. Никаких 25-26 уже точно не может быть даже в теории.
Тут уже были пророки, кричавшие при курсе 27 что 26.х уже быть не может, потому что не может быть уже никогда.
И что, пощупали потом 23.05
Для этого нужна более-менее нормально работающая экономика и аппетит к риску у спекулей и банков,вкусные гривнеставки и не конец пирамиды долга.Тогда да,счастье наступало за счёт экспорта,но оно было.Недолгим.
Proofy написав:те кто копил в выигрыше, 2008,2014(2020) года показали, что стоит та недвига. При очередном надувании пузыря ваша недвига опять будет дорожать, но это время ...
В 2001, 2015 те, кто купил недвигу в выигрыше, те, кто сидел с деньгами, в проигрыше.
Нужных цен ещё нет.Тот уровень девала, прошедший за 2 месяца это ещё ни о чем.Вот когда станет гораздо хуже.Вот когда собаки начнут ловить мышей,а проститутки скинут цену до 10 баксов за ночь,или примерно-вот вам лучшие финансовые индикаторы,що недвигу можно брать.
Proofy написав:те кто копил в выигрыше, 2008,2014(2020) года показали, что стоит та недвига. При очередном надувании пузыря ваша недвига опять будет дорожать, но это время ...
В 2001, 2015 те, кто купил недвигу в выигрыше, те, кто сидел с деньгами, в проигрыше.
Нужных цен ещё нет.Тот уровень девала, прошедший за 2 месяца это ещё ни о чем.Вот когда станет гораздо хуже.Вот когда собаки начнут ловить мышей,а проститутки скинут цену до 10 баксов за ночь,или примерно-вот вам лучшие финансовые индикаторы,що недвигу можно брать.
и что с ней делать потом? у меня есть знакомый -у него 26 квартир (половина в новостроях, к-е могут заморозить)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:и что с ней делать потом? у меня есть знакомый -у него 26 квартир (половина в новостроях, к-е могут заморозить)
сдавать. при таких ставках хранить в банке бессмысленно. укрфонды нет, а инсайдерская пирамида укрдолга неинтересна. недвига последняя ниша осталось, но для начала нужно обвалить рынок, и вынести оттуда тушки быков, влошившихся на пике. стройки стоят потому что спрос обвалился на 50%. а за риелторами читающими мантры "дешевле не будет" мне забавно наблюдать.
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 25 кві, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
orest написав:- Травень вважаю дуже імовірним для початку виходу з карантину. ЄС уже запускає будівництво, найближчими днями малі кафешки магазини. До кінця травня, якщо не помиляюся, великі торгові центри і виробництва, але все з дотриманням норм гігієни, дистанцій, з продовженням карантину для груп ризику. А більше ніж 28,5 бачу дуже малоімовірним.
есть очень высокая вероятность второй и третьей волны...пик заболеваемости не пройден ни в одной стране...но мировая экономика просит пощады на сегодня почти 200к умерших-это даже не 10% от того, что нас ждет в будущем... можно открывать магазины и кафе, главное чтобы для кого, всегда есть выбор-либо либо
Где-то мясо, где-то рыба Где-то прибыль, где-то спасибо, ибо Всегда есть выбор, либо либо типа, либо Виллабаджо либо Виллариба
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.