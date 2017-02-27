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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 522152225223522452255226>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 270
25.01-25.5
6%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
13
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
13%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
21%
58
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 10:36

не совсем так...цель кредитов -стимулировать потребление населения...

1)после 2 мировой Форд начал продавать авто в кредит не от любви к населению, а потому что ждать 5-6лет когда народ накопит на новое авто было недопустимо (быстрее завод обанкротился, чем народ денег накопил)
2) зачем ждать 5-8 лет и копить на квартиру, бери кредит (ипотеку)-вселяйся и живи (к тому же заводи семью и плоди население)[/quote]

Это можно все-таки стимулировать на росте, а не на стагнации. Многие люди уверены, что экономика пострадает из-за вируса, и очень мало понимает , что кризис начался немного раньше и по другим причинам.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 10:40

  Anadonta написав:denstuch

Уверен, все не так уж и плохо, если вам удалось в течение последнего года купить 2 квартиры за 162 тыс. долларов. Вы живы, здоровы, имеете немалые доходы... А история, о которой нам напомнил Libo, лишний раз показывает, что могло быть намного хуже.
Никакой катастрофы не произошло - просто нужно немного подождать.
Все меняется! Причем иногда в лучшую сторону! :D

Сьогодні переглядаю відео з ютубчика,
два цікавих момента:

1.
Депосертифікат від банку США 1,85% (це більше чим у Приваті)
https://www.youtube.com/watch?v=jCHTFClfj5k&t=213s
2.
https://en.wikipedia.org/wiki/Normalcy_bias
https://www.youtube.com/watch?v=jCHTFClfj5k&t=285s
Упередження нормального перебігу, або упередження нормальності, — це ментальний стан, в який входить людина, коли стикається з надзвичайною ситуацією. Воно змушує людей недооцінювати як можливість нещастя, так і його можливі наслідки. Це може призводити до ситуацій, коли люди належним чином не підготуються до надзвичайної ситуації (напр. стихійного лиха), а в більшому масштабі — до неготовності державної влади включати населення до своїх зусиль з попередження нещастя або зменшення її наслідків.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 10:46

  TylerTruman_ написав:сорян, але я стосовно капіталу керуюсь з точки зору трейдера, чи спекуля, хоча при цьому ще й працюючи в реальному секторі економіки, тому завжди хвилює 3 питання: як заробити? як не втратити? якщо попаду, то як мінімізувати збитки?


Якщо ти трейдер, то мав би знати, що тільки терпіння винагороджує. Хто чекав кризи з валютною котлетою - той дочекавкся - і тепер володар ситуації він, а не власники квартир, облігацій, чи акцій.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:11

  Tatkaumnihka написав:не совсем так...цель кредитов -стимулировать потребление населения...

1)после 2 мировой Форд начал продавать авто в кредит не от любви к населению, а потому что ждать 5-6лет когда народ накопит на новое авто было недопустимо (быстрее завод обанкротился, чем народ денег накопил)
2) зачем ждать 5-8 лет и копить на квартиру, бери кредит (ипотеку)-вселяйся и живи (к тому же заводи семью и плоди население)


Это можно все-таки стимулировать на росте, а не на стагнации. Многие люди уверены, что экономика пострадает из-за вируса, и очень мало понимает , что кризис начался немного раньше и по другим причинам.[/quote]


при чем тут Украина...речь о кредитах взагали
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:17

  Captain Obvious написав:
  somilitark написав:
  Anadonta написав:А пока можно купить по 27.30,это уже устаканеный и хороший курс,ятакдумаю это дно с учётом всех вводных.
Никаких 25-26 уже точно не может быть даже в теории. :idea:



Тут уже были пророки, кричавшие при курсе 27 что 26.х уже быть не может, потому что не может быть уже никогда.

И что, пощупали потом 23.05 :D

Для этого нужна более-менее нормально работающая экономика и аппетит к риску у спекулей и банков,вкусные гривнеставки и не конец пирамиды долга.Тогда да,счастье наступало за счёт экспорта,но оно было.Недолгим.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:21

  reus написав:
  Proofy написав:те кто копил в выигрыше, 2008,2014(2020) года показали, что стоит та недвига.
При очередном надувании пузыря ваша недвига опять будет дорожать, но это время ...

В 2001, 2015 те, кто купил недвигу в выигрыше, те, кто сидел с деньгами, в проигрыше.

Нужных цен ещё нет.Тот уровень девала, прошедший за 2 месяца это ещё ни о чем.Вот когда станет гораздо хуже.Вот когда собаки начнут ловить мышей,а проститутки скинут цену до 10 баксов за ночь,или примерно-вот вам лучшие финансовые индикаторы,що недвигу можно брать.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:26

  goldfinger написав:
  reus написав:
  Proofy написав:те кто копил в выигрыше, 2008,2014(2020) года показали, что стоит та недвига.
При очередном надувании пузыря ваша недвига опять будет дорожать, но это время ...

В 2001, 2015 те, кто купил недвигу в выигрыше, те, кто сидел с деньгами, в проигрыше.

Нужных цен ещё нет.Тот уровень девала, прошедший за 2 месяца это ещё ни о чем.Вот когда станет гораздо хуже.Вот когда собаки начнут ловить мышей,а проститутки скинут цену до 10 баксов за ночь,или примерно-вот вам лучшие финансовые индикаторы,що недвигу можно брать.



и что с ней делать потом? у меня есть знакомый -у него 26 квартир (половина в новостроях, к-е могут заморозить)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:39

prodigy
при чем тут Украина...речь о кредитах взагали
Взагали, конечно правильно. Но я за текущую ситуацию.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:45

  prodigy написав:и что с ней делать потом? у меня есть знакомый -у него 26 квартир (половина в новостроях, к-е могут заморозить)


сдавать. при таких ставках хранить в банке бессмысленно.
укрфонды нет, а инсайдерская пирамида укрдолга неинтересна.
недвига последняя ниша осталось, но для начала нужно обвалить рынок, и вынести оттуда тушки быков, влошившихся на пике. стройки стоят потому что спрос обвалился на 50%. а за риелторами читающими мантры "дешевле не будет" мне забавно наблюдать.
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 25 кві, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:46

  orest написав:- Травень вважаю дуже імовірним для початку виходу з карантину. ЄС уже запускає будівництво, найближчими днями малі кафешки магазини. До кінця травня, якщо не помиляюся, великі торгові центри і виробництва, але все з дотриманням норм гігієни, дистанцій, з продовженням карантину для груп ризику. А більше ніж 28,5 бачу дуже малоімовірним.


есть очень высокая вероятность второй и третьей волны...пик заболеваемости не пройден ни в одной стране...но мировая экономика просит пощады
на сегодня почти 200к умерших-это даже не 10% от того, что нас ждет в будущем...
можно открывать магазины и кафе, главное чтобы для кого, всегда есть выбор-либо либо

Где-то мясо, где-то рыба
Где-то прибыль, где-то спасибо, ибо
Всегда есть выбор, либо либо
типа, либо Виллабаджо либо Виллариба
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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