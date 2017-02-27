Додано: Суб 25 кві, 2020 10:36

не совсем так...цель кредитов -стимулировать потребление населения...



1)после 2 мировой Форд начал продавать авто в кредит не от любви к населению, а потому что ждать 5-6лет когда народ накопит на новое авто было недопустимо (быстрее завод обанкротился, чем народ денег накопил)

2) зачем ждать 5-8 лет и копить на квартиру, бери кредит (ипотеку)-вселяйся и живи (к тому же заводи семью и плоди население)[/quote]



Это можно все-таки стимулировать на росте, а не на стагнации. Многие люди уверены, что экономика пострадает из-за вируса, и очень мало понимает , что кризис начался немного раньше и по другим причинам.