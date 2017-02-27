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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52225223522452255226>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 270
25.01-25.5
6%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
13
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
13%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
21%
58
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:49

  Anadonta написав:denstuch

Уверен, все не так уж и плохо, если вам удалось в течение последнего года купить 2 квартиры за 162 тыс. долларов. Вы живы, здоровы, имеете немалые доходы... А история, о которой нам напомнил Libo, лишний раз показывает, что могло быть намного хуже.
Никакой катастрофы не произошло - просто нужно немного подождать.
Все меняется! Причем иногда в лучшую сторону! :D

Любопытную особенность я заметил здесь в сравнении с некоторыми другими странами.Нет,человек,конечно,ошибся,попал,возможно самообман и теперь несёт убытки за свои действия,что закономерно,расплачивается.Но вот,что интересно,это мое чисто субъективное мнение.Если вы не вор,не коррупционер,не служащий,не бандит,то есть не воруете,не сидите на потоках,не отжимаете,не мошенничаете,а в состоянии что-то создать и немало заработать,здесь или за рубежом,то ....как бы так сформулировать...Украина это страна,которая пытается сделать вас бедным,отнять вами заработанное.Через налоги, продажные суды, мошенничество,девалы.Здесь большое количество бедных и неумных людей,не знающих,по сути не желающих и не представляющих,как обустроить себе достойную жизнь.Просвещение этих темных масс святое дело.Человек заработал деньги и получил убыток от странового риска,политического,военного,экономического,социального.Когда государство не то что не отвечает интересам большинства,но даже не позволяет эти самые интересы как-то артикулировать, то грош ему цена.Налицо неразрешимые противоречия.Мария-Антуанетта сказала:"пусть едят пирожные"-и Бурбоны отправились на гильотину,вместе большинством целого класса.Изменения обязательно будут,они копятся постепенно,а реализуются скачкообразно,как российская подрывная деятельность в Крыму 1991-2014.Изменения будут,это государство нежизнеспособно.Вопрос в какую сторону.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:49

  Tatkaumnihka написав:prodigy
при чем тут Украина...речь о кредитах взагали
Взагали, конечно правильно. Но я за текущую ситуацию.


в текущей ситуации банки должны свернуть кредитование (т.е. сократить в 10-15 раз), иначе потом-банкопад

кредитовать могут только ломбарды под 250-300% :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:53

  Moneta написав:
  prodigy написав:и что с ней делать потом? у меня есть знакомый -у него 26 квартир (половина в новостроях, к-е могут заморозить)


сдавать. при таких ставках хранить в банке бессмысленно.
укрфонды нет, а инсайдерская пирамида укрдолга неинтересна.
недвига последняя ниша осталось, но для начала нужно обвалить рынок, и вынести оттуда тушки быков, влошившихся на пике. стройки стоят потому что спрос обвалился на 50%. а за риелторами читающими мантры "дешевле не будет" мне забавно наблюдать.



сдавать нужно, для этого они покупались...только было бы кому

цена аренды до осени упадет на 20-25%, на рынке предложение превышает спрос (может быть кроме Киева и еще 2-3 крупных обл.центров)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:55

  Moneta написав:
  prodigy написав:и что с ней делать потом? у меня есть знакомый -у него 26 квартир (половина в новостроях, к-е могут заморозить)


сдавать. при таких ставках хранить в банке бессмысленно.
укрфонды нет, а инсайдерская пирамида укрдолга неинтересна.
недвига последняя ниша осталось, но для начала нужно обвалить рынок, и вынести оттуда тушки быков, влошившихся на пике. стройки стоят потому что спрос обвалился на 50%. а за риелторами читающими мантры "дешевле не будет" мне забавно наблюдать.

Вторичка или готовый новострой.Я готов переплатить за недвижимость в сравнении с мороженым.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:59

  Qwerty написав:
  hxbbgaf написав:
  Qwerty написав:У кого скуплять?! У селянина по 4 гектара паю і в розмірі на одну фізособу не більше 100 гектарів?! А навіщо селянину продавати комусь по бросовій ціні?! Та й не по бросовій! Ось провели соцопитування: так бажаючих продати свій пай серед селян лише 5%. Ви свою квартиру продали з відкриттям ринку нерухомості?! Нужним людЯм!

Оно-то так, но гетьманцов уже хочет увеличивать налог на землю в 8-25 раз. Так и до отрицательной аренды можно дойти. Все продумано!

Ну, якщо переводити розмову в русло, хто і що хоче, то ми далеко можемо зайти... Хотєть нє врєдно!

Добрий день, я встиг прочитати Ваші коменти до того, як їх витерли модератори. Я так зрозумів, що той мій допис про ризики доставки їжі Ви розцінили як наїзд і образу? Дивно, адже я старався писати максимально виважено і нейтрально. На всякий випадок, ще раз повторюю: я жодним чином не хотів Вас образити. І перепрошую, якщо раптом Ви там таки щось образливого знайшли. Коментувати все решта, написане Вами, змісту не бачу... Ви не унікальні в спробах саме так оцінити те що я пишу, маєте на це право, ще б трохи контраргументів, тільки не довигадувати і не перекручувати коментоване. Ну і на особистості переходити також якось не пасує.
Шановні модератори, велике прохання випустити пана Qwerty з "бані", якщо тільки він не понаписував ще чогось, вартого "арешту".
Всім гарних вихідних і міцного здоров"я
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:02

  reus написав:
  Proofy написав:те кто копил в выигрыше, 2008,2014(2020) года показали, что стоит та недвига.
При очередном надувании пузыря ваша недвига опять будет дорожать, но это время ...

В 2001, 2015 те, кто купил недвигу в выигрыше, те, кто сидел с деньгами, в проигрыше.
да, это года начала пузырения, недвига это средство заработка, надо вовремя выйти, чтобы не споймать минуса. Но зелень надежная гавань. 11% тоже было неплохо пассивного заработка в зелени.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:02

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:сорян, але я стосовно капіталу керуюсь з точки зору трейдера, чи спекуля, хоча при цьому ще й працюючи в реальному секторі економіки, тому завжди хвилює 3 питання: як заробити? як не втратити? якщо попаду, то як мінімізувати збитки?


Якщо ти трейдер, то мав би знати, що тільки терпіння винагороджує. Хто чекав кризи з валютною котлетою - той дочекавкся - і тепер володар ситуації він, а не власники квартир, облігацій, чи акцій.

Зебра, як трейдер, я можу тільки констатувати, що ти смішні речі написав, ... 1) яке ще винагороджуюче терпіння? сидіти на зеленому заборі = просто зафіксувати профіт, а не чекати винагороди, матрацний долар - річ про збитки (інфляція), а не ріст капіталу, чи ти девал грн. вважаєш винагородою? в матрацному лонгові - це як анекдот якийсь, 2) з валютною кАтлєтою деякий час можна чекати в пошуку нових можливостей, для грошей незадіяних в спекуляціях є актуальним розміщення під % для компенсації інфляції, а ти пишеш про про якогось "володара ситуації", який на економічному рості не знайшов нічого розумнішого, чим купувати по якій попало ціні бакс за свої тугрики, а потім в кризу із ростом ризиків для слабшання американця займається самовтішенням, тобто, річ про того, хто не скористався вдалим часом для заробітку, не був і не є володаром ситуації, а просто є пересічним, який зашугано хом'ячив бакс, ... лол
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все ясно, успіхів у трейдінгу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

люто меня модеруют. Это не при ДС. Разрешалось в выходные трохи поофтопить на близкие темы.
тогда по теме ветки:
имхо, курс па 26.хх жду в 2020г. НО не знаю, когда пик выплат (по ОВДП, МВФу и т.д.) по дням (неделям) месяцам.

Кто - нить график такой имеет?
Будут ли в 2020 году так же, как в 2019 году покупать гривневые ОВДП? Есть ли график?
Вышлите плиз!!!!
сам сижу на заборе (будет ли засуха, а значит экпорта зерновых не будет),
много неизвестных в этой формуле курса
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:16

  prodigy написав:
  Moneta написав:
  prodigy написав:и что с ней делать потом? у меня есть знакомый -у него 26 квартир (половина в новостроях, к-е могут заморозить)


сдавать. при таких ставках хранить в банке бессмысленно.
укрфонды нет, а инсайдерская пирамида укрдолга неинтересна.
недвига последняя ниша осталось, но для начала нужно обвалить рынок, и вынести оттуда тушки быков, влошившихся на пике. стройки стоят потому что спрос обвалился на 50%. а за риелторами читающими мантры "дешевле не будет" мне забавно наблюдать.



сдавать нужно, для этого они покупались...только было бы кому

цена аренды до осени упадет на 20-25%, на рынке предложение превышает спрос (может быть кроме Киева и еще 2-3 крупных обл.центров)
сдавать не обязательно, такие вещи продаются через год с супер наваром. Или не туда встряют или просто не хотят заниматься.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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