не так, банки будуть кредитувати державу, під 8% (рефінанс + інтерес банка)...
вертаємось в совок, дежаву
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 кві, 2020 12:18
не так, банки будуть кредитувати державу, під 8% (рефінанс + інтерес банка)...
вертаємось в совок, дежаву
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 25 кві, 2020 12:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мне показалось, что вам некуда девать средства или вами пользовались. Есть примеры знакомых с Донбасса, которые встрявали в Киеве, Харькове в неликвидные районы. Одно время я участвовал в харьковской недвиге, там гораздо стабильнее рынок по сравнению с киевским. Но "90 тыс.$, и в Харькове за 72тыс$ обе без ремонта" - дикость.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 25 кві, 2020 12:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А что по вашему не дикость? обьясните пожалуйста
Заранее спасибо.
Life is good.
Додано: Суб 25 кві, 2020 12:30
инфляция доллара по сравнению с профитом - это ничто. Даже самые ленивые, сядя в долларе, с 2008 по 2014 получили профит в недвиге.
Размещение под процент доллара в наших банках не эффективно зачастую. 5% грязными поймал ставку, это еще что-то.
Востаннє редагувалось Proofy в Суб 25 кві, 2020 12:33, всього редагувалось 2 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 25 кві, 2020 12:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Купили пакет молока в АТБ за 22 грн и пошли продавать его за 23 грн возле ЭКОмаркета, потому то в ЭКОмаркете такой стоит 23 грн. Удивляетесь-почему никто не подходит купить его у Вас. Вас не обманули, Вы обманулись. Вам надо не к юристу, а к психологу. Потому что Вы решили, что кто-то будет больше Вас работать, пока Вы будете отдыхать, и заплатит Вам больше, чем купили вы по розничной цене.
Может Вы получите больше денег, но не валюте, а в гривне, после девальвации, со временем.
В Харькове трёшка, судя по ОЛХ, стоит 33 тыс, +/- 5 тыс, в советской панельке.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Суб 25 кві, 2020 12:35
ряд замечаний - график погашения это индикатор, НО кто сказал что будет чистое погашение, а не перекредитовка??? график размещения ОВГЗ может и есть, но он не длинный - а сколько купят новых - вопрос открыт.
из цветной таблицы по ОВГЗ, которую здесь размещают, - 80% это НБУ и банки (скорей всего госбанки) - эта сумма спокойно будет переливаться, нерезы - там есть длинные ОВГЗ - тоже не сразу выйдут
даже при засухе будет 60 млн т - уровень 2014-2017гг - пройдем. а может еще и обойдется, если в мае будут дожди - кто знает?
конечно, надо снизить импорт - так карантин в этом направлении хорошо работает
Додано: Суб 25 кві, 2020 12:35
купить за 700$, грубо, метр в Киеве, это раньше (продать за 900 сейчас). В Харькове до 30тыс$ за хату. Речь об однушках как самом ликвидном объекте.
Это ж в каком районе та квартира за 90$ и сколько метров. Может на Крещатике, тогда не готов обсуждать.
Востаннє редагувалось Proofy в Суб 25 кві, 2020 12:47, всього редагувалось 5 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 25 кві, 2020 12:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
кто объяснит, почему у меня пропало желание хомячить бакс?
гривна насобиралась в неприличном количестве, но желание тарится баксом па27.хх ну нет никакого. 2019 год повлиял на моё мировозрение сильно. Кризис, не кризис, но 26 можуг устроить, а то и ниже. 2019 год напакостил, подорвал доверие к баксу. Поэтому жду па24 - 25. Они (Маркарова со Смолием) ну оооооочень сильно меня убедили что гривна легко может бакс нагнуть.
Да если бы НБУ не выкупал бакс на МБ, то курс па16 не был фантастикой тогда.
Кто даст гарантию, что не повторится сисуация с курсом в 2019 году не в этом, так через два - три года?
Веру во всемогущий доляр убили у меня.
В 2019 году растоптали моё желание хомячить бакс, изнасиловали моё мировоззрение.
Хотя... если вдуматься, то ничего удивительного и не произошло!
Даже сегодня ЭОК бакса в Украине = 16 грн, всё что выше - спекулятивная составляющая
Это ещё надо постараться, чтоб ЭОК стал 30 грн за 1 бакс
Вот эти условия: ЗВР сокращаются до 12 лярдов, эмиссия гривны 400 лярдов (это пр том, что даже сейсас гривны на руках у населения меньше 400 лярдов)
вы это можете представить? Я нет!
Поэтому и жду па 25.хх
и я в адеквате
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 25 кві, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 кві, 2020 12:40
ЕС уже выходит из карантина, у нас правительство выпускает планы по выходу из карантина в которых по два раза предлагает открыть спортзалы и фитнес-центры. Наверно пьяные писали документ которого ждёт вся страна. А такие как prodigy - все ждущие ещё с начала карантина пика «черездвенедели» уже просто задолбали
Додано: Суб 25 кві, 2020 12:48
Елена8
детка, это форум...каждый вправе высказываться...через 2-3 месяца проверим-кто был прав
п.с. каждый решает для себя сам-сохранять ему личный карантин или нет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
|