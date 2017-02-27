Додано: Суб 25 кві, 2020 12:36

кто объяснит, почему у меня пропало желание хомячить бакс?

гривна насобиралась в неприличном количестве, но желание тарится баксом па27.хх ну нет никакого. 2019 год повлиял на моё мировозрение сильно. Кризис, не кризис, но 26 можуг устроить, а то и ниже. 2019 год напакостил, подорвал доверие к баксу. Поэтому жду па24 - 25. Они (Маркарова со Смолием) ну оооооочень сильно меня убедили что гривна легко может бакс нагнуть.

Да если бы НБУ не выкупал бакс на МБ, то курс па16 не был фантастикой тогда.

Кто даст гарантию, что не повторится сисуация с курсом в 2019 году не в этом, так через два - три года?

Веру во всемогущий доляр убили у меня.

В 2019 году растоптали моё желание хомячить бакс, изнасиловали моё мировоззрение.

Хотя... если вдуматься, то ничего удивительного и не произошло!

Даже сегодня ЭОК бакса в Украине = 16 грн, всё что выше - спекулятивная составляющая

Это ещё надо постараться, чтоб ЭОК стал 30 грн за 1 бакс

Вот эти условия: ЗВР сокращаются до 12 лярдов, эмиссия гривны 400 лярдов (это пр том, что даже сейсас гривны на руках у населения меньше 400 лярдов)

вы это можете представить? Я нет!

Поэтому и жду па 25.хх

и я в адеквате