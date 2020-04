Додано: Суб 25 кві, 2020 12:18

prodigy написав: Tatkaumnihka написав: prodigy

при чем тут Украина...речь о кредитах взагали

Взагали, конечно правильно. Но я за текущую ситуацию.



в текущей ситуации банки должны свернуть кредитование (т.е. сократить в 10-15 раз), иначе потом-банкопад



кредитовать могут только ломбарды под 250-300%

не так, банки будуть кредитувати державу, під 8% (рефінанс + інтерес банка)...

не так, банки будуть кредитувати державу, під 8% (рефінанс + інтерес банка)...

вертаємось в совок, дежаву

