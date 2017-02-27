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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5223522452255226>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 270
25.01-25.5
6%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
13
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
13%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
21%
58
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:18

  prodigy написав:
  Tatkaumnihka написав:prodigy
при чем тут Украина...речь о кредитах взагали
Взагали, конечно правильно. Но я за текущую ситуацию.


в текущей ситуации банки должны свернуть кредитование (т.е. сократить в 10-15 раз), иначе потом-банкопад

кредитовать могут только ломбарды под 250-300% :mrgreen:

не так, банки будуть кредитувати державу, під 8% (рефінанс + інтерес банка)...
вертаємось в совок, дежаву
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  denstuch написав:Общий минус при продаже составит: 366тыс.$
В в 19-ом я поверил в стабилизацию и купил бетон в Киеве за 90 тыс.$, и в Харькове за 72тыс$ обе без ремонта, новострой.
Мне показалось, что вам некуда девать средства или вами пользовались. Есть примеры знакомых с Донбасса, которые встрявали в Киеве, Харькове в неликвидные районы. Одно время я участвовал в харьковской недвиге, там гораздо стабильнее рынок по сравнению с киевским. Но "90 тыс.$, и в Харькове за 72тыс$ обе без ремонта" - дикость.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Но "90 тыс.$, и в Харькове за 72тыс$ обе без ремонта" - дикость.

А что по вашему не дикость? обьясните пожалуйста
Заранее спасибо.
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  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:сорян, але я стосовно капіталу керуюсь з точки зору трейдера, чи спекуля, хоча при цьому ще й працюючи в реальному секторі економіки, тому завжди хвилює 3 питання: як заробити? як не втратити? якщо попаду, то як мінімізувати збитки?


Якщо ти трейдер, то мав би знати, що тільки терпіння винагороджує. Хто чекав кризи з валютною котлетою - той дочекавкся - і тепер володар ситуації він, а не власники квартир, облігацій, чи акцій.

Зебра, як трейдер, я можу тільки констатувати, що ти смішні речі написав, ... 1) яке ще винагороджуюче терпіння? сидіти на зеленому заборі = просто зафіксувати профіт, а не чекати винагороди, матрацний долар - річ про збитки (інфляція), а не ріст капіталу, чи ти девал грн. вважаєш винагородою? в матрацному лонгові - це як анекдот якийсь, 2) з валютною кАтлєтою деякий час можна чекати в пошуку нових можливостей, для грошей незадіяних в спекуляціях є актуальним розміщення під % для компенсації інфляції, а ти пишеш про про якогось "володара ситуації", який на економічному рості не знайшов нічого розумнішого, чим купувати по якій попало ціні бакс за свої тугрики, а потім в кризу із ростом ризиків для слабшання американця займається самовтішенням, тобто, річ про того, хто не скористався вдалим часом для заробітку, не був і не є володаром ситуації, а просто є пересічним, який зашугано хом'ячив бакс, ... лол

инфляция доллара по сравнению с профитом - это ничто. Даже самые ленивые, сядя в долларе, с 2008 по 2014 получили профит в недвиге.
Размещение под процент доллара в наших банках не эффективно зачастую. 5% грязными поймал ставку, это еще что-то.
Востаннє редагувалось Proofy в Суб 25 кві, 2020 12:33, всього редагувалось 2 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  denstuch написав:В в 19-ом я поверил в стабилизацию и купил бетон в Киеве за 90 тыс.$, и в Харькове за 72тыс$ обе без ремонта, новострой. Выставил на продажу с небольшой накруткой, звонков от реальных покупателей ноль, только рылы. Сейчас и они затихли. Я понимаю, что я попал, как и в первом случае, так и во втором, но вот в чем вопрос, кто в этом виноват, я? Или меня кто-то обманул и создал впечатление, что вложить мои средства в бетон это сохранить накопленное?! С этим мне предстоит разобраться в юридическом поле.

Купили пакет молока в АТБ за 22 грн и пошли продавать его за 23 грн возле ЭКОмаркета, потому то в ЭКОмаркете такой стоит 23 грн. Удивляетесь-почему никто не подходит купить его у Вас. Вас не обманули, Вы обманулись. Вам надо не к юристу, а к психологу. Потому что Вы решили, что кто-то будет больше Вас работать, пока Вы будете отдыхать, и заплатит Вам больше, чем купили вы по розничной цене.
Может Вы получите больше денег, но не валюте, а в гривне, после девальвации, со временем.
В Харькове трёшка, судя по ОЛХ, стоит 33 тыс, +/- 5 тыс, в советской панельке.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:35

  Yuri_61 написав:люто меня модеруют. Это не при ДС. Разрешалось в выходные трохи поофтопить на близкие темы.
тогда по теме ветки:
имхо, курс па 26.хх жду в 2020г. НО не знаю, когда пик выплат (по ОВДП, МВФу и т.д.) по дням (неделям) месяцам.

Кто - нить график такой имеет?
Будут ли в 2020 году так же, как в 2019 году покупать гривневые ОВДП? Есть ли график?
Вышлите плиз!!!!
сам сижу на заборе (будет ли засуха, а значит экпорта зерновых не будет),
много неизвестных в этой формуле курса


ряд замечаний - график погашения это индикатор, НО кто сказал что будет чистое погашение, а не перекредитовка??? график размещения ОВГЗ может и есть, но он не длинный - а сколько купят новых - вопрос открыт.
из цветной таблицы по ОВГЗ, которую здесь размещают, - 80% это НБУ и банки (скорей всего госбанки) - эта сумма спокойно будет переливаться, нерезы - там есть длинные ОВГЗ - тоже не сразу выйдут
даже при засухе будет 60 млн т - уровень 2014-2017гг - пройдем. а может еще и обойдется, если в мае будут дожди - кто знает?
конечно, надо снизить импорт - так карантин в этом направлении хорошо работает
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:35

  vladus17 написав:
  Proofy написав:Но "90 тыс.$, и в Харькове за 72тыс$ обе без ремонта" - дикость.

А что по вашему не дикость? обьясните пожалуйста
Заранее спасибо.
купить за 700$, грубо, метр в Киеве, это раньше (продать за 900 сейчас). В Харькове до 30тыс$ за хату. Речь об однушках как самом ликвидном объекте.
Это ж в каком районе та квартира за 90$ и сколько метров. Может на Крещатике, тогда не готов обсуждать.
Востаннє редагувалось Proofy в Суб 25 кві, 2020 12:47, всього редагувалось 5 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кто объяснит, почему у меня пропало желание хомячить бакс?
гривна насобиралась в неприличном количестве, но желание тарится баксом па27.хх ну нет никакого. 2019 год повлиял на моё мировозрение сильно. Кризис, не кризис, но 26 можуг устроить, а то и ниже. 2019 год напакостил, подорвал доверие к баксу. Поэтому жду па24 - 25. Они (Маркарова со Смолием) ну оооооочень сильно меня убедили что гривна легко может бакс нагнуть.
Да если бы НБУ не выкупал бакс на МБ, то курс па16 не был фантастикой тогда.
Кто даст гарантию, что не повторится сисуация с курсом в 2019 году не в этом, так через два - три года?
Веру во всемогущий доляр убили у меня.
В 2019 году растоптали моё желание хомячить бакс, изнасиловали моё мировоззрение.
Хотя... если вдуматься, то ничего удивительного и не произошло!
Даже сегодня ЭОК бакса в Украине = 16 грн, всё что выше - спекулятивная составляющая
Это ещё надо постараться, чтоб ЭОК стал 30 грн за 1 бакс
Вот эти условия: ЗВР сокращаются до 12 лярдов, эмиссия гривны 400 лярдов (это пр том, что даже сейсас гривны на руках у населения меньше 400 лярдов)
вы это можете представить? Я нет!
Поэтому и жду па 25.хх
и я в адеквате
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 25 кві, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:40

  prodigy написав:
  orest написав:- Травень вважаю дуже імовірним для початку виходу з карантину. ЄС уже запускає будівництво, найближчими днями малі кафешки магазини. До кінця травня, якщо не помиляюся, великі торгові центри і виробництва, але все з дотриманням норм гігієни, дистанцій, з продовженням карантину для груп ризику. А більше ніж 28,5 бачу дуже малоімовірним.


есть очень высокая вероятность второй и третьей волны...пик заболеваемости не пройден ни в одной стране...но мировая экономика просит пощады
на сегодня почти 200к умерших-это даже не 10% от того, что нас ждет в будущем...
можно открывать магазины и кафе, главное чтобы для кого, всегда есть выбор-либо либо

Где-то мясо, где-то рыба
Где-то прибыль, где-то спасибо, ибо
Всегда есть выбор, либо либо
типа, либо Виллабаджо либо Виллариба

ЕС уже выходит из карантина, у нас правительство выпускает планы по выходу из карантина в которых по два раза предлагает открыть спортзалы и фитнес-центры. Наверно пьяные писали документ которого ждёт вся страна. А такие как prodigy - все ждущие ещё с начала карантина пика «черездвенедели» уже просто задолбали
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 12:48

Елена8

детка, это форум...каждый вправе высказываться...через 2-3 месяца проверим-кто был прав

п.с. каждый решает для себя сам-сохранять ему личный карантин или нет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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