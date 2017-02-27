Додано: Суб 25 кві, 2020 12:49

Yuri_61 написав: кто объяснит, почему у меня пропало желание хомячить бакс?

гривна насобиралась в неприличном количестве, но желание тарится баксом па27.хх ну нет никакого. 2019 год повлиял на моё мировозрение сильно. Кризис, не кризис, но 26 можуг устроить, а то и ниже. 2019 год напакостил, подорвал доверие к баксу. Поэтому жду па24 - 25. Они (Маркарова со Смолием) ну оооооочень сильно меня убедили что гривна легко может бакс нагнуть.

Да если бы НБУ не выкупал бакс на МБ, то курс па16 не был фантастикой тогда.

Кто даст гарантию, что не повторится сисуация с курсом в 2019 году не в этом, так через два - три года?

Веру во всемогущий доляр убили у меня. кто объяснит, почему у меня пропало желание хомячить бакс?гривна насобиралась в неприличном количестве, но желание тарится баксом па27.хх ну нет никакого. 2019 год повлиял на моё мировозрение сильно. Кризис, не кризис, но 26 можуг устроить, а то и ниже. 2019 год напакостил, подорвал доверие к баксу. Поэтому жду па24 - 25. Они (Маркарова со Смолием) ну оооооочень сильно меня убедили что гривна легко может бакс нагнуть.Да если бы НБУ не выкупал бакс на МБ, то курс па16 не был фантастикой тогда.Кто даст гарантию, что не повторится сисуация с курсом в 2019 году не в этом, так через два - три года?Веру во всемогущий доляр убили у меня.

это наброс или троллинг???чтобы понять повторится или нет 2019 год, давайте поймем, что произошло в 2019 - классический черный лебедь - еще в начале ноября никто из аналитиков на прогнозировал грн в дек ниже 24.Основные события, которые необычные, - заход нерезов в ОВГЗ на 4,5 - 5 ярдов (с 0 до 120 млрд грн)вторая - Нафтогаз затарился валютой плюс падение цены на газ - с осени Нафтогаз, который обычно покупает валюту - вдруг пропал с рынка и иногда продавал. Что происходит, когда уходит один из крупных покупателей?Эти факторы в ближайшее время не сложатся, так что повторение в ближайшие годы маловероятно. А что будет, если нерезы развернут тренд по ОВГЗ?;)а вот негативных факторов, включая печатный станок, много - так что в средней перспективе грн ближе к 30.вариант резкого девала доллара не рассматриваем - тогда шахматную доску перевернут и правила поменяются