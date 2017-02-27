Yuri_61 написав:кто объяснит, почему у меня пропало желание хомячить бакс? гривна насобиралась в неприличном количестве, но желание тарится баксом па27.хх ну нет никакого. 2019 год повлиял на моё мировозрение сильно. Кризис, не кризис, но 26 можуг устроить, а то и ниже. 2019 год напакостил, подорвал доверие к баксу. Поэтому жду па24 - 25. Они (Маркарова со Смолием) ну оооооочень сильно меня убедили что гривна легко может бакс нагнуть. Да если бы НБУ не выкупал бакс на МБ, то курс па16 не был фантастикой тогда. Кто даст гарантию, что не повторится сисуация с курсом в 2019 году не в этом, так через два - три года? Веру во всемогущий доляр убили у меня.
это наброс или троллинг??? чтобы понять повторится или нет 2019 год, давайте поймем, что произошло в 2019 - классический черный лебедь - еще в начале ноября никто из аналитиков на прогнозировал грн в дек ниже 24. Основные события, которые необычные, - заход нерезов в ОВГЗ на 4,5 - 5 ярдов (с 0 до 120 млрд грн) вторая - Нафтогаз затарился валютой плюс падение цены на газ - с осени Нафтогаз, который обычно покупает валюту - вдруг пропал с рынка и иногда продавал. Что происходит, когда уходит один из крупных покупателей?
Эти факторы в ближайшее время не сложатся, так что повторение в ближайшие годы маловероятно. А что будет, если нерезы развернут тренд по ОВГЗ?;) а вот негативных факторов, включая печатный станок, много - так что в средней перспективе грн ближе к 30.
вариант резкого девала доллара не рассматриваем - тогда шахматную доску перевернут и правила поменяются
orest написав:- Травень вважаю дуже імовірним для початку виходу з карантину. ЄС уже запускає будівництво, найближчими днями малі кафешки магазини. До кінця травня, якщо не помиляюся, великі торгові центри і виробництва, але все з дотриманням норм гігієни, дистанцій, з продовженням карантину для груп ризику. А більше ніж 28,5 бачу дуже малоімовірним.
есть очень высокая вероятность второй и третьей волны...пик заболеваемости не пройден ни в одной стране...но мировая экономика просит пощады на сегодня почти 200к умерших-это даже не 10% от того, что нас ждет в будущем... можно открывать магазины и кафе, главное чтобы для кого, всегда есть выбор-либо либо
Где-то мясо, где-то рыба Где-то прибыль, где-то спасибо, ибо Всегда есть выбор, либо либо типа, либо Виллабаджо либо Виллариба
ЕС уже выходит из карантина, у нас правительство выпускает планы по выходу из карантина в которых по два раза предлагает открыть спортзалы и фитнес-центры. Наверно пьяные писали документ которого ждёт вся страна. А такие как prodigy - все ждущие ещё с начала карантина пика «черездвенедели» уже просто задолбали
все как-то будут выходить из карантина, вопрос эффективности выхода другой вопрос. Но в Украине запуск кинотеатров в приоритете над метро, вот для меня непонятно. Слышал в одном городе метро не работает, а троллейбусы под завязку, так где ум?
Yuri_61 написав:кто объяснит, почему у меня пропало желание хомячить бакс? гривна насобиралась в неприличном количестве, но желание тарится баксом па27.хх ну нет никакого. 2019 год повлиял на моё мировозрение сильно. Кризис, не кризис, но 26 можуг устроить, а то и ниже. 2019 год напакостил, подорвал доверие к баксу. Поэтому жду па24 - 25. Они (Маркарова со Смолием) ну оооооочень сильно меня убедили что гривна легко может бакс нагнуть. Да если бы НБУ не выкупал бакс на МБ, то курс па16 не был фантастикой тогда. Кто даст гарантию, что не повторится сисуация с курсом в 2019 году не в этом, так через два - три года? Веру во всемогущий доляр убили у меня.
тому що зараз сидиш на карантині як під домашнім арештом, і таке враження, що живеш, як при комунізмі чи розвинутому соціалізмі, я от цього місяця потрачу трохи більше $100 на себе, і $300 на родину, решту не потрати, а в банки нести на %, що менше інфляції, з величезними ризиками, то ліпше пересидіти в кеші.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/