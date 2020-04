Додано: Суб 25 кві, 2020 12:56

Yuri_61 написав: кто объяснит, почему у меня пропало желание хомячить бакс?

гривна насобиралась в неприличном количестве, но желание тарится баксом па27.хх ну нет никакого. 2019 год повлиял на моё мировозрение сильно. Кризис, не кризис, но 26 можуг устроить, а то и ниже. 2019 год напакостил, подорвал доверие к баксу. Поэтому жду па24 - 25. Они (Маркарова со Смолием) ну оооооочень сильно меня убедили что гривна легко может бакс нагнуть.

Да если бы НБУ не выкупал бакс на МБ, то курс па16 не был фантастикой тогда.

Кто даст гарантию, что не повторится сисуация с курсом в 2019 году не в этом, так через два - три года?

Веру во всемогущий доляр убили у меня. кто объяснит, почему у меня пропало желание хомячить бакс?гривна насобиралась в неприличном количестве, но желание тарится баксом па27.хх ну нет никакого. 2019 год повлиял на моё мировозрение сильно. Кризис, не кризис, но 26 можуг устроить, а то и ниже. 2019 год напакостил, подорвал доверие к баксу. Поэтому жду па24 - 25. Они (Маркарова со Смолием) ну оооооочень сильно меня убедили что гривна легко может бакс нагнуть.Да если бы НБУ не выкупал бакс на МБ, то курс па16 не был фантастикой тогда.Кто даст гарантию, что не повторится сисуация с курсом в 2019 году не в этом, так через два - три года?Веру во всемогущий доляр убили у меня.

тому що зараз сидиш на карантині як під домашнім арештом, і таке враження, що живеш, як при комунізмі чи розвинутому соціалізмі,

я от цього місяця потрачу трохи більше $100 на себе, і $300 на родину,

решту не потрати, а в банки нести на %, що менше інфляції, з величезними ризиками,

то ліпше пересидіти в кеші. тому що зараз сидиш на карантині як під домашнім арештом, і таке враження, що живеш, як при комунізмі чи розвинутому соціалізмі,я от цього місяця потрачу трохи більше $100 на себе, і $300 на родину,решту не потрати, а в банки нести на %, що менше інфляції, з величезними ризиками,то ліпше пересидіти в кеші.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/