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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 кві, 2020 17:25
goldfinger написав:
Есть в этом самом пресловутом Запорожье такой ЖК Легенда.Место клеевое,у реки,но пока забор один.Пару месяцев назад 46 м2 хата стоила у них ок. 700 штук,щас 833,больше 30 килозелени,будто бы нарид резко в баксах стал получать и больше,чем раньше.Причины есть на все.Жадность и неадекватность тоже причины.
их понять можно, гривна просела, они в гривне и подняли, только потом опускать придется.
Та и в Запорожье вообще мало новостроев, так что правят бал.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:04
Елена8 написав:
А недвижимость опять станет недвижимостью, а не активом на который можно скопить за 2-5 лет усиленного труда
это новый анекдот что за 2-5 лет можно заработать на хату?
разве что кто то будет кормить, поить, одевать и платить за хату пока з/п откладывается
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mephala
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:10
mephala написав:
это новый анекдот что за 2-5 лет можно заработать на хату?
разве что кто то будет кормить, поить, одевать и платить за хату пока з/п откладывается
Отчего же?.. Даже в семье несколько примеров.
Племянник за 5 лет с нуля купил хату в Броварах себе, дачу, машину, родителям помог хату в Броварах купить, еще и хату под сдачу в Киеве взял. Завел двоих детей, жена не работает.
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:25
Елена8 написав:
Лучше бы что-то умное подсказали чем ерничать. Или вы предлагаете сидеть в $ ведь скоро все цены хлопнутся вдвое ?
а что можно сказать если вы даже не помните 2008 год.
что то КУЕ тогда не сильно помогло нашим ценам на недвигу.
и тот кто вышел в доллары оказался в лучшем положении чем тот кто сидел в метрах.
так что не все так однозначно как вы хотите видеть.
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mephala
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:36
Faceless написав:
Ethereum написав:З 28 квітня моніторинг вводять на більше 5000гр на П2П чи на переводи ввлютні IBAN теж?
Ні на те ні на те, годі розповсюджувати дурні чутки
Я в вівторок вишлю 800$ з рахунку іноземної контори ібаном. І якщо мене будуть чіпати,ти виявишся повним
Дурником тут.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:41
sergey_sryvkin написав: mephala написав:
это новый анекдот что за 2-5 лет можно заработать на хату?
разве что кто то будет кормить, поить, одевать и платить за хату пока з/п откладывается
Отчего же?.. Даже в семье несколько примеров.
Племянник за 5 лет с нуля купил хату в Броварах себе, дачу, машину, родителям помог хату в Броварах купить, еще и хату под сдачу в Киеве взял. Завел двоих детей, жена не работает.
А чем он занимается?
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:41
Ethereum написав: Faceless написав:
Ethereum написав:З 28 квітня моніторинг вводять на більше 5000гр на П2П чи на переводи ввлютні IBAN теж?
Ні на те ні на те, годі розповсюджувати дурні чутки
Я в вівторок вишлю 800$ з рахунку іноземної контори ібаном. І якщо мене будуть чіпати,ти виявишся повним
Дурником тут.
У будь-якому разі дурником будете ви: бо як переказ забанять, значить по дурному оформили переказ. А щоб не бути дурником, треба читати законодавство і вмикати мозок, а не транслювати дурниці з інфопомийок
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:42
sergey_sryvkin написав: mephala написав:
это новый анекдот что за 2-5 лет можно заработать на хату?
разве что кто то будет кормить, поить, одевать и платить за хату пока з/п откладывается
Отчего же?.. Даже в семье несколько примеров.
Племянник за 5 лет с нуля купил хату в Броварах себе, дачу, машину, родителям помог хату в Броварах купить, еще и хату под сдачу в Киеве взял. Завел двоих детей, жена не работает.
Програміст?!
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zakalakateryna
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Додано: Суб 25 кві, 2020 18:45
juristkostya написав: reus написав: juristkostya написав:
ну, ещё 2009 добавьте
.
А в целом, да, кто вошёл в кризис с мешком долларового кэша, тот и в выигрыше.
Может быть. Но не уверен, что 2009 цены ниже, чем в 2015
а что, в 2009 кто-то мог реально прогнозировать события 2014-2015? В рамках тогдашней парадигмы, 2009 год был очень даже удачным для вложений в бетон.
Аналогично и сейчас: мы не знаем, что будет в 2025-м, но вполне очевидно, что осень 2020-начало 2021 будут явно лучше для покупки, чем прямо сейчас.
Ценовое дно после кризиса, начавшегося осенью 2008-го, было осенью 2011-го, на второй год положительной динамики ВВП.
А кризиса, начавшегося весной 2014-го - зимой 2017-го, тоже на второй год положительной динамики ВВП.
С учетом текущего прогноза падения ВВП в 2020-м и начала его восстановления в 2021-м, ценовое дно нужно будет ловить когда-нибудь в 2022-м. Глубина проседания неизвестна, но меньше 30% у нас не бывает, на какой бы высоте не находился прошлый хай.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 19:00
zakalakateryna написав: sergey_sryvkin написав: mephala написав:
это новый анекдот что за 2-5 лет можно заработать на хату?
разве что кто то будет кормить, поить, одевать и платить за хату пока з/п откладывается
Отчего же?.. Даже в семье несколько примеров.
Племянник за 5 лет с нуля купил хату в Броварах себе, дачу, машину, родителям помог хату в Броварах купить, еще и хату под сдачу в Киеве взял. Завел двоих детей, жена не работает.
Програміст?!
Да скорее всего. Такие истории нельзя брать за пример. Таких единичных случаев можно наприводить. Гейтсу вон невыгодно было бы собирать купюры по 10 баксов с земли, и какие выводы мы бы сделали.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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