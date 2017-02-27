mephala написав:это новый анекдот что за 2-5 лет можно заработать на хату? разве что кто то будет кормить, поить, одевать и платить за хату пока з/п откладывается
Отчего же?.. Даже в семье несколько примеров. Племянник за 5 лет с нуля купил хату в Броварах себе, дачу, машину, родителям помог хату в Броварах купить, еще и хату под сдачу в Киеве взял. Завел двоих детей, жена не работает.
Proofy написав:Гейтсу вон невыгодно было бы собирать купюры по 10 баксов с земли, и какие выводы мы бы сделали.
asti написав:Козак Гаврилюк!
В Білла інший масштаб - купив собі ще хатку за 47 млн. попри всяку благодійність.
Наверняка создатель Microsoft Билл Гейтс удивил многих своим признанием, что несмотря на десятки миллиардов долларов он готов поднять лежащую на земле купюру, скажем, достоинством в 100 долларов. Хотя бы, потому что это не стоит свеч, даже если он сумеет сделать это за секунду. Подсчитано, что каждая секунда делает его богаче на 114,16 доллара. https://www.kp.ru/online/news/1656920/
Гаврилюк за зятя та і таксує, так що якихось статків не нахапав.
juristkostya написав:72 тыс долл в Харькове - это 4 гостинки с ремонтом. Которые сдаются по 5-6 тыс грн/мес _чистыми_
В Харькове есть только один недавно построенный объект , и немного переделанных "коммуналок" , а так же "пристроек" с такими характеристиками .[/quote] вы совершенно не в курсе реалий этого рынка, судя по всему.[/quote]
Я то , как раз , в курсе , а вот Ваши безапелляционные суждения/утверждения "кагбе намекают ..." .
juristkostya написав:72 тыс долл в Харькове - это 4 гостинки с ремонтом. Которые сдаются по 5-6 тыс грн/мес _чистыми_
где можно посмотреть пример того, о чем идет речь по 18т за штуку ?
не буду делать им рекламу, они не не доплачивают. Но набрав в гугле "харьков новострой гостинки" - вы в первой же строчке увидите их сайт.
Оказывается , Ваши познания РН ограничиваются рекламой из каждого утюга Харькова этого говностроя по 1000 долл./м.кв.,и уверения "управляюшей компании" из следующей рекламы этого же говностроя о прибыли "200-250 долл. "чистыми" ". .