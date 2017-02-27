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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5229523052315232

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 270
25.01-25.5
6%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
13
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
13%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
21%
58
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:04

  zakalakateryna написав:
  sergey_sryvkin написав:
  mephala написав:это новый анекдот что за 2-5 лет можно заработать на хату?
разве что кто то будет кормить, поить, одевать и платить за хату пока з/п откладывается :lol:
Отчего же?.. Даже в семье несколько примеров.
Племянник за 5 лет с нуля купил хату в Броварах себе, дачу, машину, родителям помог хату в Броварах купить, еще и хату под сдачу в Киеве взял. Завел двоих детей, жена не работает.
Програміст?!
Козак Гаврилюк! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:08

  mephala написав:
  Елена8 написав:А недвижимость опять станет недвижимостью, а не активом на который можно скопить за 2-5 лет усиленного труда


это новый анекдот что за 2-5 лет можно заработать на хату?
разве что кто то будет кормить, поить, одевать и платить за хату пока з/п откладывается :lol:



Сейчас падение рынка акций, надо купить акции так как Libo написал, затарится на 75к и 10 х на расслабоне.

Лучше держать выдержку, как в виски с выдержкой. Потом когда кризис, откупорить бутылки и затариваться в акции, потом опять держать выдержку до следующего кризиса.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 25 кві, 2020 19:15, всього редагувалось 5 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:08

  diplomnet написав:Просядут на все , на втор рынок до 40%, на новострой до 30% кризис только начитается .. обвал будет к осени ... И не слабый ..
Так сильно цены не просядут. Максимум - 15-20% в валюте.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:30

  asti написав:
  diplomnet написав:Просядут на все , на втор рынок до 40%, на новострой до 30% кризис только начитается .. обвал будет к осени ... И не слабый ..
Так сильно цены не просядут. Максимум - 15-20% в валюте.
вообще или до осени?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Гейтсу вон невыгодно было бы собирать купюры по 10 баксов с земли, и какие выводы мы бы сделали.

  asti написав:Козак Гаврилюк! :) :)


В Білла інший масштаб - купив собі ще хатку за 47 млн. попри всяку благодійність.
Наверняка создатель Microsoft Билл Гейтс удивил многих своим признанием, что несмотря на десятки миллиардов долларов он готов поднять лежащую на земле купюру, скажем, достоинством в 100 долларов. Хотя бы, потому что это не стоит свеч, даже если он сумеет сделать это за секунду. Подсчитано, что каждая секунда делает его богаче на 114,16 доллара. https://www.kp.ru/online/news/1656920/


Гаврилюк за зятя та і таксує, так що якихось статків не нахапав.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Да скорее всего. Такие истории нельзя брать за пример.
Для программиста в Киеве нужно считать 40-50 тыс в год доход. Так что за 5 лет столько всего накупить - это нормально.
Delta oporteat nos salvos fieri!
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:40

  juristkostya написав:72 тыс долл в Харькове - это 4 гостинки с ремонтом.
Которые сдаются по 5-6 тыс грн/мес _чистыми_


В Харькове есть только один недавно построенный объект , и немного переделанных "коммуналок" , а так же "пристроек" с такими характеристиками .[/quote]
вы совершенно не в курсе реалий этого рынка, судя по всему.[/quote]

Я то , как раз , в курсе , а вот Ваши безапелляционные суждения/утверждения "кагбе намекают ..." .
Для ЗЛЫХ людей мы тоже ВОЛКИ.
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:41

  juristkostya написав:
  SILVER_UA написав:
  juristkostya написав:72 тыс долл в Харькове - это 4 гостинки с ремонтом.
Которые сдаются по 5-6 тыс грн/мес _чистыми_

где можно посмотреть пример того, о чем идет речь по 18т за штуку ?

не буду делать им рекламу, они не не доплачивают.
Но набрав в гугле "харьков новострой гостинки" - вы в первой же строчке увидите их сайт.


:lol: Оказывается , Ваши познания РН ограничиваются рекламой из каждого утюга Харькова этого говностроя по 1000 долл./м.кв.,и уверения "управляюшей компании" из следующей рекламы этого же говностроя о прибыли "200-250 долл. "чистыми" ". :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 19:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Люди! Где найти инфу про общую сумму продажи гривневых ОВДП в 2020 году а также сумму процентов по ОВДП в 2020 году? :?: :?: :?:
Yuri_61
 
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