Додано: Суб 25 кві, 2020 23:05

juristkostya написав: volk-1970 написав: juristkostya написав: ну а теперь цитату, где я утверждал, что то или иное жильё "самое ликвидное".

Жду.



P.S. кстати, вы предлагаете сопоставить два абсолютно разных варианта по совокупности потребительских качеств. Снова убеждаюсь, что вы не владеете рынком. ну а теперь цитату, где я утверждал, что то или иное жильё "самое ликвидное".Жду.P.S. кстати, вы предлагаете сопоставить два абсолютно разных варианта по совокупности потребительских качеств. Снова убеждаюсь, что вы не владеете рынком.

Так Вы , оказывается , топите за "нелеквид" ? А как ,тогда , интерпретировать вышеозвученное Вами же : " кратко: на каждый вложенный доллар гостинка примерно вдвое выгоднее "традиционной" советской однушки. " ?

Пы.Сы. Властелин Рынка , "совокупность потребительских качеств" расшифруйте , если не затруднит ! Так Вы , оказывается , топите за "нелеквид" ?А как ,тогда , интерпретировать вышеозвученное Вами же : " кратко: на каждый вложенный доллар гостинка примерно вдвое выгоднее "традиционной" советской однушки. " ?Пы.Сы. Властелин Рынка , "совокупность потребительских качеств" расшифруйте , если не затруднит !

много текста. Или вы даёте цитату, где я писал, что тот или иной вариант является самым ликвидным. Или вы балабол.Доступно?[/quote]Юрист-альтруист , ультиматумы Ваши мне до одного места - "по существу заданных вопросов" у Вас ни одной цифры в доказательство , только витиеватые формулировки "ниочём" с идиотскими выводами . Кто из нас балабол - решат те , кому эта тема близка , или интересна . За сим разрешите откланяться !