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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 кві, 2020 22:30
Faceless написав: Ethereum написав:
З 28 квітня моніторинг вводять на більше 5000гр на П2П чи на переводи ввлютні IBAN теж?
Ні на те ні на те, годі розповсюджувати дурні чутки
Я в вівторок вишлю 800$ з рахунку іноземної контори ібаном. І якщо мене будуть чіпати,ти виявишся повним
Дурником тут.[/quote]
У будь-якому разі дурником будете ви: бо як переказ забанять, значить по дурному оформили переказ. А щоб не бути дурником, треба читати законодавство і вмикати мозок, а не транслювати дурниці з інфопомийок[/quote]
Дурник той хто голосував за зебілів,які такі закони пишуть.
Може за них не голосував?!
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Додано: Суб 25 кві, 2020 22:33
juristkostya написав:
ну а теперь цитату, где я утверждал, что то или иное жильё "самое ликвидное".
Жду.
P.S. кстати, вы предлагаете сопоставить два абсолютно разных варианта по совокупности потребительских качеств. Снова убеждаюсь, что вы не владеете рынком.
[/quote]
Так Вы , оказывается , топите за "нелеквид" ?
А как ,тогда , интерпретировать вышеозвученное Вами же : " кратко: на каждый вложенный доллар гостинка примерно вдвое выгоднее "традиционной" советской однушки. " ?
Пы.Сы. Властелин Рынка , "совокупность потребительских качеств" расшифруйте , если не затруднит !
Для ЗЛЫХ людей мы тоже ВОЛКИ.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 22:35
freeze написав:
Похоже дорогой товарищ Ким Чен Ын покинул нас.
Неужели коронавирус ?
Кто теперь Трампу будет письма писать ?
Доброй ночи , Брат !
А кто там Вам прислал свидетельство ?
...ну, или нашептал ...?
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Додано: Суб 25 кві, 2020 22:42
volk-1970 написав: juristkostya написав:
ну а теперь цитату, где я утверждал, что то или иное жильё "самое ликвидное".
Жду.
P.S. кстати, вы предлагаете сопоставить два абсолютно разных варианта по совокупности потребительских качеств. Снова убеждаюсь, что вы не владеете рынком.
Так Вы , оказывается , топите за "нелеквид" ?
А как ,тогда , интерпретировать вышеозвученное Вами же : " кратко: на каждый вложенный доллар гостинка примерно вдвое выгоднее "традиционной" советской однушки. " ?
Пы.Сы. Властелин Рынка , "совокупность потребительских качеств" расшифруйте , если не затруднит ![/quote]
много текста. Или вы даёте цитату, где я писал, что тот или иной вариант является самым ликвидным. Или вы балабол.
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juristkostya
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Додано: Суб 25 кві, 2020 22:42
komp написав:
Окружний адміністративний суд Києва визнав рішення про націоналізацію ПриватБанку незаконним
Про це повідомляє "Дзеркало тижня".
За інформацією видання, суд вважає рішення НБУ про націоналізацію ПриватБанку незаконним, тому що звіт про позапланову перевірку банку на момент націоналізації неналежно оформлений.
"Суд впевнений, що діагностику капіталу банку повинен здійснювати не НБУ, а зовнішній аудитор, по суті, відбираючи у контролюючого банківський сектор органу його прямий обов'язок", - зазначає видання.
Колегія суддів визначила, чи правильно була проведена оцінка кредитного ризику в банку та прийшла до висновку, що резерви під кредити банк формувати не повинен, оскільки це були нові позики.
Повідомляється, що націоналізація була "конфіскацією акцій у приватної особи", а лист колишніх власників уряду з проханням про націоналізацію було написано "під політичним тиском".
Наразі офіційно рішення суду не оприлюднено.
Речь о решении годичной давности. Заседание было закрытым и этой инфы в публичном пространстве не было. Просто вбросили под громким заголовком.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 23:05
juristkostya написав:
volk-1970 написав: juristkostya написав:
ну а теперь цитату, где я утверждал, что то или иное жильё "самое ликвидное".
Жду.
P.S. кстати, вы предлагаете сопоставить два абсолютно разных варианта по совокупности потребительских качеств. Снова убеждаюсь, что вы не владеете рынком.
Так Вы , оказывается , топите за "нелеквид" ?
А как ,тогда , интерпретировать вышеозвученное Вами же : " кратко: на каждый вложенный доллар гостинка примерно вдвое выгоднее "традиционной" советской однушки. " ?
Пы.Сы. Властелин Рынка , "совокупность потребительских качеств" расшифруйте , если не затруднит !
много текста. Или вы даёте цитату, где я писал, что тот или иной вариант является самым ликвидным. Или вы балабол.
Доступно?[/quote]
Юрист-альтруист , ультиматумы Ваши мне до одного места - "по существу заданных вопросов" у Вас ни одной цифры в доказательство , только витиеватые формулировки "ниочём" с идиотскими выводами . Кто из нас балабол - решат те , кому эта тема близка , или интересна . За сим разрешите откланяться !
Для ЗЛЫХ людей мы тоже ВОЛКИ.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 23:14
juristkostya
Боже! Пасиба... Давно Гуру на рынке не было....
ну а теперь цитату, где я утверждал! - Просто забомбило!!!
плюс без вариантов...
Костя - Вы лучший!
Востаннє редагувалось дарий
в Суб 25 кві, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 23:21
volk-1970 написав:
Юрист-альтруист , ультиматумы Ваши мне до одного места - "по существу заданных вопросов" у Вас ни одной цифры в доказательство , только витиеватые формулировки "ниочём" с идиотскими выводами . Кто из нас балабол - решат те , кому эта тема близка , или интересна . За сим разрешите откланяться !
Алё, базовые цифры (цена входа в рынок и месячный доход) я привёл первым делом. В ответ от вас куча эмоций и ни одной цифры.
Научитесь элементарной этике дискуссии, и тогда, если будете готовы оплатить, могу поделиться детальными выкладками.
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Додано: Суб 25 кві, 2020 23:44
чик написав:
могу оффтопить на тему недвиги - немного занимался, пока там можно было 2-5х делать, касаемо сисек был дирехтором "брачного агентства" пока там были сурьёзные заработки, скатился до депозитов па 25% в гривне и 12% в валюте, а сча меня больше фокс, тьфу с этим кх, крипта интересует - там ешо можно хы делать и в минус влететь тоже...
брачное агенство это вебкам ?
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
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Додано: Суб 25 кві, 2020 23:47
somilitark написав:
п.с. о валюте,курс на выходных немного припал.
Сом не теряет форму, умничка! Однако, пугалки НБУ о скупке не более 20 мультов начинают (по привычке) наводить на обратные мюсли...Но, то таке.
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