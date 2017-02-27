RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5232523352345235>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 272
25.01-25.5
6%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
14
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
13%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
59
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 23:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

холява написав:
  freeze написав:Похоже дорогой товарищ Ким Чен Ын покинул нас.
Неужели коронавирус ?
Кто теперь Трампу будет письма писать ?



Доброй ночи , Брат !
А кто там Вам прислал свидетельство ?
...ну, или нашептал ...?


Добрый вечер

Тут шепчут.
https://www.rbc.ua/rus/news/lider-sever ... 40546.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16470
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4155 раз.
Подякували: 6566 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 23:59

....
Востаннє редагувалось Елена8 в Нед 26 кві, 2020 01:23, всього редагувалось 2 разів.
Елена8
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шепчут везде и много. И уже давненько. А шо нам, пересичним, робыть-то...?

Мабуть, "Цитаты" заучивать из "источников".
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 21.01.17
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:10

Елена8

Прошу прощения за стеб, живо представил себе счастливую Елену8, уже обладательницу хрущевки на окраине Столицы, за 2 года с двушной зарплатой . :D
И. наступит счастье? :oops:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 21.01.17
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:10

  freeze написав:Похоже дорогой товарищ Ким Чен Ын покинул нас.
Неужели коронавирус ?

А как же! Разве можно ещё от чего-то умереть?))
Елена8
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Перечитал - понял. Уже наступило! :!:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 21.01.17
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:17

  дарий написав:Елена8

Прошу прощения за стеб, живо представил себе счастливую Елену8, уже обладательницу хрущевки на окраине Столицы, за 2 года с двушной зарплатой . :D
И. наступит счастье? :oops:

Потом можно докопить и купить что-то приличное. Для человека живущего на съёме даже хрущ за счастье, если он свой- потому что это даёт возможность расслабиться и не боятся, что в случае подобных кризисов как сейчас придётся возвращаться к родителям в какой-нибудь Житомир.
Востаннє редагувалось Елена8 в Нед 26 кві, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Елена8
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:18

  дарий написав:Перечитал - понял. Уже наступило! :!:

А как у вас дела? Есть чем похвастаться?
Елена8
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

та да....щас там дымно.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 21.01.17
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:21

Елена8
Абсолютно нечем. Бедствуем! По ночам плачу...Днем тоже.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 21.01.17
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5232523352345235>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1776, 1777, 1778
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17773 2232781
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 кві, 2020 23:35
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 691, 692, 693
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6921 1547904
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 20:41
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 83935
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.