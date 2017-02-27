Добрый вечер
Тут шепчут.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 кві, 2020 23:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый вечер
Тут шепчут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 25 кві, 2020 23:59
....
Востаннє редагувалось Елена8 в Нед 26 кві, 2020 01:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 26 кві, 2020 00:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Шепчут везде и много. И уже давненько. А шо нам, пересичним, робыть-то...?
Мабуть, "Цитаты" заучивать из "источников".
Додано: Нед 26 кві, 2020 00:10
Елена8
Прошу прощения за стеб, живо представил себе счастливую Елену8, уже обладательницу хрущевки на окраине Столицы, за 2 года с двушной зарплатой .
И. наступит счастье?
Додано: Нед 26 кві, 2020 00:10
Додано: Нед 26 кві, 2020 00:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Перечитал - понял. Уже наступило!
Додано: Нед 26 кві, 2020 00:17
Потом можно докопить и купить что-то приличное. Для человека живущего на съёме даже хрущ за счастье, если он свой- потому что это даёт возможность расслабиться и не боятся, что в случае подобных кризисов как сейчас придётся возвращаться к родителям в какой-нибудь Житомир.
Востаннє редагувалось Елена8 в Нед 26 кві, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 кві, 2020 00:18
Додано: Нед 26 кві, 2020 00:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
та да....щас там дымно.
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