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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 кві, 2020 00:29
чик написав:
ДС на вас нет, с его контрольным вопросом - по валюте есть, что сказать?
есть ветка по недвиге, политике, вирусу и т.д. нет, надо всё это упорно сюда тулить...
а шо делать?
Хреново, шо все это плавно свяэывается....Клянусь, я не любитель заговоров.
Уже даже скучно.
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дарий
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Додано: Нед 26 кві, 2020 01:26
Что ты хотел этим сказать и о чем говорит твоя ссылка?
Надо пояснять.
А то моей фантазии не хватает представить возможный ход мысли в твоих убогих мозгах.
Что оно хотело сказать своим хрю-хрю?
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Libo
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