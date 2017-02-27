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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5232523352345235

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 272
25.01-25.5
6%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
14
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
13%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
59
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  чик написав:ДС на вас нет, с его контрольным вопросом - по валюте есть, что сказать?
есть ветка по недвиге, политике, вирусу и т.д. нет, надо всё это упорно сюда тулить...
а шо делать?


Хреново, шо все это плавно свяэывается....Клянусь, я не любитель заговоров.

Уже даже скучно.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 01:26

  Ser Fil написав:засЛуженному трампоДрочеру говорить за США нет смысла, а другим наука ... :wink:
https://tradingeconomics.com/united-states/coronavirus-cases


Что ты хотел этим сказать и о чем говорит твоя ссылка? :roll:
Надо пояснять.
А то моей фантазии не хватает представить возможный ход мысли в твоих убогих мозгах. :roll: Что оно хотело сказать своим хрю-хрю? :roll:
Libo
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