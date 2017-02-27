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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 кві, 2020 00:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
дел
Востаннє редагувалось дарий в Нед 26 кві, 2020 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 кві, 2020 01:26
Что ты хотел этим сказать и о чем говорит твоя ссылка?
Надо пояснять.
А то моей фантазии не хватает представить возможный ход мысли в твоих убогих мозгах. Что оно хотело сказать своим хрю-хрю?
Додано: Нед 26 кві, 2020 07:47
Додано: Нед 26 кві, 2020 09:57
Дорогие, любимые модераторы!
Я все понимаю, выходные, даже ДС (Царство ему небесное!) завещал, что на выходных оффтопить можно. Но... не пора ли открыть сезон охоты на местных "специалистов по недвижимости", чтобы они из своего гетто (т.е. ветки) сюда не забредали?
Хотя бы пару контрольных выстрелов, а? Ну, невозможно же ветку читать стало!
Надеюсь, что буду услышан и поддержан.
Додано: Нед 26 кві, 2020 10:30
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