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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5232523352345235

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 272
25.01-25.5
6%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
14
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
13%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
59
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 00:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

дел
Востаннє редагувалось дарий в Нед 26 кві, 2020 10:45, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 01:26

  Ser Fil написав:засЛуженному трампоДрочеру говорить за США нет смысла, а другим наука ... :wink:
https://tradingeconomics.com/united-states/coronavirus-cases


Что ты хотел этим сказать и о чем говорит твоя ссылка? :roll:
Надо пояснять.
А то моей фантазии не хватает представить возможный ход мысли в твоих убогих мозгах. :roll: Что оно хотело сказать своим хрю-хрю? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 07:47

  дарий написав:Шепчут везде и много. И уже давненько. А шо нам, пересичним, робыть-то...?

Мабуть, "Цитаты" заучивать из "источников".

Да, присоединяюсь к вопросу.Если Ын склеил ласты,то что нам делать,покупать или продавать?
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 09:57

Дорогие, любимые модераторы!

Я все понимаю, выходные, даже ДС (Царство ему небесное!) завещал, что на выходных оффтопить можно. Но... не пора ли открыть сезон охоты на местных "специалистов по недвижимости", чтобы они из своего гетто (т.е. ветки) сюда не забредали?
Хотя бы пару контрольных выстрелов, а? Ну, невозможно же ветку читать стало!

Надеюсь, что буду услышан и поддержан.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 10:30

  Искатель написав:на местных "специалистов по недвижимости"

И на "специалистов по коронавирусу" тоже, поскольку отдельная ветка, хоть и не имеющая отношение к валютному рынку, но в одном из его разделов есть.
Igneus
 
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