Я все понимаю, выходные, даже ДС (Царство ему небесное!) завещал, что на выходных оффтопить можно. Но... не пора ли открыть сезон охоты на местных "специалистов по недвижимости", чтобы они из своего гетто (т.е. ветки) сюда не забредали? Хотя бы пару контрольных выстрелов, а? Ну, невозможно же ветку читать стало!
Надеюсь, что буду услышан и поддержан.
це не з теми нерухомості, це якісь заблудші вівці
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
я лучше водочки выпью... до середины мая похоже флет, а там х.з. карантин, мвф, долги, нерезы, стата по вирусу и соответственно мир.экономике, прогнозы на врожай, метал, заробитчане и ешо куча всего...
Что по теме? Вялотекущие колебания апреля будем наблюдать и в мае, шухер отменяется?/// Нихт шиссен,герр модератор.В мае выплаты на больше ярда денег и печатать под хитрое РЕПО овгз начнут, если уже не начали.Количество людей,понимающих,что король-то голый растет,но медленно,поэтому и лягушку будут варить медленно,сколько смогут.Ситибанк работает не так быстро,как хотелось бы держателям госпапиров на 111 млрд.гривен.27,3 приемлемая цена,я беру.На май мой прогноз 28,5.Почему будет расти.За:падение валютной экспортной выручки, падение переводов заробитчан,гривнепринт,давление на овгз и вообще вывод капитала из фронтье маркетс.Против:падение импорта,возможный кредит мвф (если закон примут и все по-честному,то Бене больно и он мочит нелоха из всего,чего может,разваливает уже явно фракцию,как следствие рост политической нестабильности).
Ожидаемо, очередной участник топ100 налогоплательщиков Украины. По наводке А.Смита
Криклий заявил о возможности технического дефолта "Укрзализныци" в середине апреля рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинг "Укрзализныци" с В- до ССС.
Агентство отметило, что у "Укрзализныци" слабая ликвидность, а экономический кризис может ограничить ее доступ к рынкам капитала и негативно повлиять на ее способность генерировать денежный поток от операционной деятельности. https://lb.ua/economics/2020/04/26/4561 ... nosti.html
чик написав:freeze ну давайте вирусом разбавьте, бо недвига вже заи... эта болячка сейчас на всё влияет...
Я на профильной ветке по коронавирусу уже давно каждый день глобальную ситуацию описываю, в меру сил Слишком длинно здесь выставлять, но для тех кто хочет за пару минут просмотреть, что в целом произошло в мире за день, может быть в чём-то полезно.
Прошу прощения за стеб, живо представил себе счастливую Елену8, уже обладательницу хрущевки на окраине Столицы, за 2 года с двушной зарплатой . И. наступит счастье?
Я не разделяю многие взгляды Елены8, почита все, если точнее, но что Вас смущает в "квартире за 2 года с ЗП 2 куе" ? за 500 у.е. можно спокойно прожить месяц. Если есть цель... А можно и за меньше. Многие живут за эти самые "меньше"... 1,5куе х 2 года = 36. И это без депозитов. Вполне на 1к хватит...
Я все понимаю, выходные, даже ДС (Царство ему небесное!) завещал, что на выходных оффтопить можно. Но... не пора ли открыть сезон охоты на местных "специалистов по недвижимости", чтобы они из своего гетто (т.е. ветки) сюда не забредали? Хотя бы пару контрольных выстрелов, а? Ну, невозможно же ветку читать стало!
Надеюсь, что буду услышан и поддержан.
Это моя вина. Это я задал вопрос о непонятном росте цен на недвижимость в Киеве. И понеслась... Прошу прощения. Хотя стоит отметить, что именно на этой ветке я получил самый качественный и быстрый ответ о рынке недвижимости. За что признателен.