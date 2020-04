Додано: Нед 26 кві, 2020 12:15

Искатель написав: Дорогие, любимые модераторы!



Я все понимаю, выходные, даже ДС (Царство ему небесное!) завещал, что на выходных оффтопить можно. Но... не пора ли открыть сезон охоты на местных "специалистов по недвижимости", чтобы они из своего гетто (т.е. ветки) сюда не забредали?

Хотя бы пару контрольных выстрелов, а? Ну, невозможно же ветку читать стало!



Надеюсь, что буду услышан и поддержан. Дорогие, любимые модераторы!Я все понимаю, выходные, даже ДС (Царство ему небесное!) завещал, что на выходных оффтопить можно. Но... не пора ли открыть сезон охоты на местных "специалистов по недвижимости", чтобы они из своего гетто (т.е. ветки) сюда не забредали?Хотя бы пару контрольных выстрелов, а? Ну, невозможно же ветку читать стало!Надеюсь, что буду услышан и поддержан.

це не з теми нерухомості, це якісь заблудші вівці це не з теми нерухомості, це якісь заблудші вівці

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/