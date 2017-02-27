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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5233523452355236

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 272
25.01-25.5
6%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
14
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
13%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
59
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:20

  Amat написав:Я не разделяю многие взгляды Елены8, почита все, если точнее, но что Вас смущает в "квартире за 2 года с ЗП 2 куе" ?
за 500 у.е. можно спокойно прожить месяц. Если есть цель...
А можно и за меньше. Многие живут за эти самые "меньше"...
1,5куе х 2 года = 36. И это без депозитов.
Вполне на 1к хватит...

Шмыгаль вобще заявил, что на 12-16000 грн. Может прожить семья из 4 человек https://www.google.com.ua/amp/s/amp.str ... myhal.html
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:54

  TylerTruman_ написав:Зображення

на графіку U.S. Dollar Index (DXY) маємо пробитий паттерн технічного аналізу "діамант", очікується рух на продовження +15%, тобто, корзина валют => євро, британський фунт, японська єна, канадський долар, шведська крона найближчим часом буде суттєво падати відносно американського долара

п.с. питання до пана Ореста та інших фундаменталих світил даного форума, яке маєте пояснення такої неоднозначної ситуації для валют розвинених країн в нинішню кризу?

Вот после такой лабуды доллар только сливать. Все обычно бывает с точностью до наоборот.
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