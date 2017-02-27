Amat написав:Я не разделяю многие взгляды Елены8, почита все, если точнее, но что Вас смущает в "квартире за 2 года с ЗП 2 куе" ? за 500 у.е. можно спокойно прожить месяц. Если есть цель... А можно и за меньше. Многие живут за эти самые "меньше"... 1,5куе х 2 года = 36. И это без депозитов. Вполне на 1к хватит...
на графіку U.S. Dollar Index (DXY) маємо пробитий паттерн технічного аналізу "діамант", очікується рух на продовження +15%, тобто, корзина валют => євро, британський фунт, японська єна, канадський долар, шведська крона найближчим часом буде суттєво падати відносно американського долара
п.с. питання до пана Ореста та інших фундаменталих світил даного форума, яке маєте пояснення такої неоднозначної ситуації для валют розвинених країн в нинішню кризу?
Вот после такой лабуды доллар только сливать. Все обычно бывает с точностью до наоборот.