Додано: Нед 26 кві, 2020 18:38

TylerTruman_ написав:



на графіку U.S. Dollar Index (DXY) маємо пробитий паттерн технічного аналізу "діамант", очікується рух на продовження +15%, тобто, корзина валют => євро, британський фунт, японська єна, канадський долар, шведська крона найближчим часом буде суттєво падати відносно американського долара



п.с. питання до пана Ореста та інших фундаменталих світил даного форума, яке маєте пояснення такої неоднозначної ситуації для валют розвинених країн в нинішню кризу? на графіку U.S. Dollar Index (DXY) маємо пробитий паттерн технічного аналізу "діамант", очікується рух на продовження +15%, тобто, корзина валют => євро, британський фунт, японська єна, канадський долар, шведська крона найближчим часом буде суттєво падати відносно американського доларап.с. питання до пана Ореста та інших фундаменталих світил даного форума, яке маєте пояснення такої неоднозначної ситуації для валют розвинених країн в нинішню кризу?

До світила мені як до неба рачки. Так, маю якесь бачення, якісь думки, але...Пояснення стійкості штатівської валюти і значних перспектив росту, здається, доволі очевидне. ЄС так і не змогло побороти своїх фундаментальних проблем через значні відмінності країн. Навіть зараз, коли Німеччина готова зробити крок проти власних інтересів, Париж вирішив боротися за першість в регіоні. Італія, роздраконена РФ, за крок до оголошення виходу. Перспектива заморозки міжнародного туризму в ЄС може ще більше ускладнити ситуацію в південних окраїнах і ще збільшити прірву між економічними потребами і шляхами вирішення.Великобританія ще не оговталася від брекзіту а тут пауза у виробництві через вірус, яка має шанс більше вплинути на банківський сектор (який далеко не останній в економіці Британії) а не реальне виробництво.Японія перебуває в зоні підвищених геополітичних ризиків через невизначену ситуацію в Північній Кореї, Росії, Китаї. Крім того, країна стрімко втрачає лідерство в інноваційній сфері...До численних негараздів через переділ сфер впливу в Африці між Росією і Китаєм додалося небачене нашестя сарани, яке може серйозно вплинути на продовольче забезпечення материку і спровокувати більші конфлікти.Конфлікт на Близькому Сході, при дальшому падінні ціни нафти, може перерости в регіональну відкриту війну.На фоні цього всього США виглядає самою перспективною і стійкою економікою-ринком. І абсолютно логічно валюта росте в ціні а борг в популярності серед інвесторів...А ще якщо Трамп програє вибори і Байден почне відновлювати міжнародну вагу країни...Перераховані Вами валюти будуть дешевшати, але по різному. Найбільше має шанс втратити євро...