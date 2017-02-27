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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5234523552365237>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 273
25.01-25.5
5%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
59
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:20

  Amat написав:Я не разделяю многие взгляды Елены8, почита все, если точнее, но что Вас смущает в "квартире за 2 года с ЗП 2 куе" ?
за 500 у.е. можно спокойно прожить месяц. Если есть цель...
А можно и за меньше. Многие живут за эти самые "меньше"...
1,5куе х 2 года = 36. И это без депозитов.
Вполне на 1к хватит...

Шмыгаль вобще заявил, что на 12-16000 грн. Может прожить семья из 4 человек https://www.google.com.ua/amp/s/amp.str ... myhal.html
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:54

  TylerTruman_ написав:Зображення

на графіку U.S. Dollar Index (DXY) маємо пробитий паттерн технічного аналізу "діамант", очікується рух на продовження +15%, тобто, корзина валют => євро, британський фунт, японська єна, канадський долар, шведська крона найближчим часом буде суттєво падати відносно американського долара

п.с. питання до пана Ореста та інших фундаменталих світил даного форума, яке маєте пояснення такої неоднозначної ситуації для валют розвинених країн в нинішню кризу?

Вот после такой лабуды доллар только сливать. Все обычно бывает с точностью до наоборот.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:23

TylerTruman_
Доллар будет дорожать относительно всех валют, несмотря на многолетние бредовые мантры hxbbgaf
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:28

  Елена8 написав:
  Amat написав:Я не разделяю многие взгляды Елены8, почита все, если точнее, но что Вас смущает в "квартире за 2 года с ЗП 2 куе" ?
за 500 у.е. можно спокойно прожить месяц. Если есть цель...
А можно и за меньше. Многие живут за эти самые "меньше"...
1,5куе х 2 года = 36. И это без депозитов.
Вполне на 1к хватит...

Шмыгаль вобще заявил, что на 12-16000 грн. Может прожить семья из 4 человек https://www.google.com.ua/amp/s/amp.str ... myhal.html

Вполне возможно, если жить в своем жилье, питаться дешевыми крупами и сосисками 1 сорта, ну и не обновлять одежду...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:36

  BIGor написав:
  Елена8 написав:
  Amat написав:Я не разделяю многие взгляды Елены8, почита все, если точнее, но что Вас смущает в "квартире за 2 года с ЗП 2 куе" ?
за 500 у.е. можно спокойно прожить месяц. Если есть цель...
А можно и за меньше. Многие живут за эти самые "меньше"...
1,5куе х 2 года = 36. И это без депозитов.
Вполне на 1к хватит...

Шмыгаль вобще заявил, что на 12-16000 грн. Может прожить семья из 4 человек https://www.google.com.ua/amp/s/amp.str ... myhal.html

Вполне возможно, если жить в своем жилье, питаться дешевыми крупами и сосисками 1 сорта, ну и не обновлять одежду...

Вот чтоб он так и жил.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:38

  TylerTruman_ написав:Зображення

на графіку U.S. Dollar Index (DXY) маємо пробитий паттерн технічного аналізу "діамант", очікується рух на продовження +15%, тобто, корзина валют => євро, британський фунт, японська єна, канадський долар, шведська крона найближчим часом буде суттєво падати відносно американського долара

п.с. питання до пана Ореста та інших фундаменталих світил даного форума, яке маєте пояснення такої неоднозначної ситуації для валют розвинених країн в нинішню кризу?

До світила мені як до неба рачки. Так, маю якесь бачення, якісь думки, але...
Пояснення стійкості штатівської валюти і значних перспектив росту, здається, доволі очевидне. ЄС так і не змогло побороти своїх фундаментальних проблем через значні відмінності країн. Навіть зараз, коли Німеччина готова зробити крок проти власних інтересів, Париж вирішив боротися за першість в регіоні. Італія, роздраконена РФ, за крок до оголошення виходу. Перспектива заморозки міжнародного туризму в ЄС може ще більше ускладнити ситуацію в південних окраїнах і ще збільшити прірву між економічними потребами і шляхами вирішення.
Великобританія ще не оговталася від брекзіту а тут пауза у виробництві через вірус, яка має шанс більше вплинути на банківський сектор (який далеко не останній в економіці Британії) а не реальне виробництво.
Японія перебуває в зоні підвищених геополітичних ризиків через невизначену ситуацію в Північній Кореї, Росії, Китаї. Крім того, країна стрімко втрачає лідерство в інноваційній сфері...
До численних негараздів через переділ сфер впливу в Африці між Росією і Китаєм додалося небачене нашестя сарани, яке може серйозно вплинути на продовольче забезпечення материку і спровокувати більші конфлікти.
Конфлікт на Близькому Сході, при дальшому падінні ціни нафти, може перерости в регіональну відкриту війну.
На фоні цього всього США виглядає самою перспективною і стійкою економікою-ринком. І абсолютно логічно валюта росте в ціні а борг в популярності серед інвесторів...
А ще якщо Трамп програє вибори і Байден почне відновлювати міжнародну вагу країни...

Перераховані Вами валюти будуть дешевшати, але по різному. Найбільше має шанс втратити євро... :oops:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:50

  чик написав:freeze
ну давайте вирусом разбавьте, бо недвига вже заи...
эта болячка сейчас на всё влияет...



Из-за пандемии крупные российские банки задумались о том, чтобы обеспечить проживание некоторых сотрудников в офисах. Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит»

нужно в офис забрать мужа/жену, детей, кошку, рыбок
за воду/электричество платить не надо, а свою берлогу можно сдавать
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:55

  orest написав:
Найбільше має шанс втратити євро... :oops:


по идее, да...евро уже давно шло к паритету,
но по факту, думаю США в этом сильно не заинтересованы

как прогноз на 3-4 мес-считаю, что евро будет продолжать гулять в коридоре, только чуть ниже:1,065-1,095
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:09

  BIGor написав:
  Елена8 написав:
  Amat написав:Я не разделяю многие взгляды Елены8, почита все, если точнее, но что Вас смущает в "квартире за 2 года с ЗП 2 куе" ?
за 500 у.е. можно спокойно прожить месяц. Если есть цель...
А можно и за меньше. Многие живут за эти самые "меньше"...
1,5куе х 2 года = 36. И это без депозитов.
Вполне на 1к хватит...

Шмыгаль вобще заявил, что на 12-16000 грн. Может прожить семья из 4 человек https://www.google.com.ua/amp/s/amp.str ... myhal.html

Вполне возможно, если жить в своем жилье, питаться дешевыми крупами и сосисками 1 сорта, ну и не обновлять одежду...


к сожалению, на такие деньги много семей и живет(((
если только на еду, то можно норм питатться, без икры конечно, - на еду не так много денег уходит
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:13

  BIGor написав:
  Елена8 написав:
  Amat написав:Я не разделяю многие взгляды Елены8, почита все, если точнее, но что Вас смущает в "квартире за 2 года с ЗП 2 куе" ?
за 500 у.е. можно спокойно прожить месяц. Если есть цель...
А можно и за меньше. Многие живут за эти самые "меньше"...
1,5куе х 2 года = 36. И это без депозитов.
Вполне на 1к хватит...

Шмыгаль вобще заявил, что на 12-16000 грн. Может прожить семья из 4 человек https://www.google.com.ua/amp/s/amp.str ... myhal.html

Вполне возможно, если жить в своем жилье, питаться дешевыми крупами и сосисками 1 сорта, ну и не обновлять одежду...

Жить, заменяет на выживать и тогда фраза актуальна.
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