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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 кві, 2020 20:25
75stasstas75 написав:TylerTruman_
Доллар будет дорожать относительно всех валют, несмотря на многолетние бредовые мантры hxbbgaf
Європа за Штати швидше виходить з карантину, так що найближчим часом євро має укріпитися, як і фунт та єна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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