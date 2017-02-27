Додано: Нед 26 кві, 2020 21:26

TylerTruman_ написав: дякую, за ваше бачення, ... із моєї колокольні майбутній ріст індексу долара головним чином обумовлений підвищеним спросом, тобто вихід переважно в бакс на здуві пузирів, а також підвищена необхідність кредитуватися в баксові, ... і на графіку видно, що така ж тенденція (ріст індексу) була в кризу 2008-2009 років дякую, за ваше бачення, ... із моєї колокольні майбутній ріст індексу долара головним чином обумовлений підвищеним спросом, тобто вихід переважно в бакс на здуві пузирів, а також підвищена необхідність кредитуватися в баксові, ... і на графіку видно, що така ж тенденція (ріст індексу) була в кризу 2008-2009 років

Ну і це також, чи можна сказати і так як Ви. Але тут є нюанс: штатівські банки зараз свідомо дуже не охоче кредитують компанії в ЄвропіЦе здатне серйозно зменшити попит на долар, як інструмент кредитування і збільшити попит на євро, якщо там таки зможуть до чогось домовитися. Тому це не головний чинник, як і ціна сировини чи сировинна складова економіки різних країн і тд і тп.Щодо швейцарського франку, він також сильно залежить від банківської системи країни, яка також має шанс сильно втратити...П.С. Ну і щодо "наших баранів"Карантин очікувано продовжили до 11 травня, щоб мінімізувати масові зібрання людей на 1-2, 9 травня. Абсолютно логічно, що до цього часу важко очікувати якихось кардинальних змін в чомусь, враховуючи курс.Після 11 травня у нас все буде залежати від стану справ з переговорами щодо нової програми співпраці з МВФ. На травневі виплати боргів вистачає ресурсів в ЗВР. Економіка ЄС і наша до кінця травня ще не розгорнеться на стільки, щоб створити додатковий попит чи пропозицію на валюту на МБ. Тому, є тільки два варіанти: домовляться з МВФ - це може спонукати бізнес (включаючи сірий і чорний) трохи здати валютні заначки, а "нерезидентів" заспокоїти з продажем ОВДП на вторинному ринку, в результаті рух під 27; не домовляться з МВФ - це підштовхне існуючий процес в ОВДП та спонукає "схематозників" ще прикупити валюти, тому підемо до 27,5-28.Далі в червні уже запрацює весь спектр економічних фундаментальних важелів, але туди ще треба дожити...