на графіку U.S. Dollar Index (DXY) маємо пробитий паттерн технічного аналізу "діамант", очікується рух на продовження +15%, тобто, корзина валют => євро, британський фунт, японська єна, канадський долар, шведська крона найближчим часом буде суттєво падати відносно американського долара
п.с. питання до пана Ореста та інших фундаменталих світил даного форума, яке маєте пояснення такої неоднозначної ситуації для валют розвинених країн в нинішню кризу?
До світила мені як до неба рачки. Так, маю якесь бачення, якісь думки, але... Пояснення стійкості штатівської валюти і значних перспектив росту, здається, доволі очевидне. ЄС так і не змогло побороти своїх фундаментальних проблем через значні відмінності країн. Навіть зараз, коли Німеччина готова зробити крок проти власних інтересів, Париж вирішив боротися за першість в регіоні. Італія, роздраконена РФ, за крок до оголошення виходу. Перспектива заморозки міжнародного туризму в ЄС може ще більше ускладнити ситуацію в південних окраїнах і ще збільшити прірву між економічними потребами і шляхами вирішення. Великобританія ще не оговталася від брекзіту а тут пауза у виробництві через вірус, яка має шанс більше вплинути на банківський сектор (який далеко не останній в економіці Британії) а не реальне виробництво. Японія перебуває в зоні підвищених геополітичних ризиків через невизначену ситуацію в Північній Кореї, Росії, Китаї. Крім того, країна стрімко втрачає лідерство в інноваційній сфері... До численних негараздів через переділ сфер впливу в Африці між Росією і Китаєм додалося небачене нашестя сарани, яке може серйозно вплинути на продовольче забезпечення материку і спровокувати більші конфлікти. Конфлікт на Близькому Сході, при дальшому падінні ціни нафти, може перерости в регіональну відкриту війну. На фоні цього всього США виглядає самою перспективною і стійкою економікою-ринком. І абсолютно логічно валюта росте в ціні а борг в популярності серед інвесторів... А ще якщо Трамп програє вибори і Байден почне відновлювати міжнародну вагу країни...
Перераховані Вами валюти будуть дешевшати, але по різному. Найбільше має шанс втратити євро...
дякую, за ваше бачення, ... із моєї колокольні майбутній ріст індексу долара головним чином обумовлений підвищеним спросом, тобто вихід переважно в бакс на здуві пузирів, а також підвищена необхідність кредитуватися в баксові, ... і на графіку видно, що така ж тенденція (ріст індексу) була в кризу 2008-2009 років
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
75stasstas75 написав:TylerTruman_ Доллар будет дорожать относительно всех валют, несмотря на многолетние бредовые мантры hxbbgaf
я в перерахунок не включив швейщарський франк, т.я. він має саму меншу долю в даному індексі, а також виглядає досить міцно, тому, імхо, сумніваюсь, що відносно всіх, а також на рахунок майбутньлго росту доларової інфляції вже писав, бакс - це вершина майбутнього світового падіння, до нього просто черга дійде пізніше
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_ написав:дякую, за ваше бачення, ... із моєї колокольні майбутній ріст індексу долара головним чином обумовлений підвищеним спросом, тобто вихід переважно в бакс на здуві пузирів, а також підвищена необхідність кредитуватися в баксові, ... і на графіку видно, що така ж тенденція (ріст індексу) була в кризу 2008-2009 років
Ну і це також, чи можна сказати і так як Ви. Але тут є нюанс: штатівські банки зараз свідомо дуже не охоче кредитують компанії в Європі http://www.profinance.ru/news/2020/04/2 ... vrope.html Це здатне серйозно зменшити попит на долар, як інструмент кредитування і збільшити попит на євро, якщо там таки зможуть до чогось домовитися. Тому це не головний чинник, як і ціна сировини чи сировинна складова економіки різних країн і тд і тп. Щодо швейцарського франку, він також сильно залежить від банківської системи країни, яка також має шанс сильно втратити... П.С. Ну і щодо "наших баранів" Карантин очікувано продовжили до 11 травня, щоб мінімізувати масові зібрання людей на 1-2, 9 травня. Абсолютно логічно, що до цього часу важко очікувати якихось кардинальних змін в чомусь, враховуючи курс.
Після 11 травня у нас все буде залежати від стану справ з переговорами щодо нової програми співпраці з МВФ. На травневі виплати боргів вистачає ресурсів в ЗВР. Економіка ЄС і наша до кінця травня ще не розгорнеться на стільки, щоб створити додатковий попит чи пропозицію на валюту на МБ. Тому, є тільки два варіанти: домовляться з МВФ - це може спонукати бізнес (включаючи сірий і чорний) трохи здати валютні заначки, а "нерезидентів" заспокоїти з продажем ОВДП на вторинному ринку, в результаті рух під 27; не домовляться з МВФ - це підштовхне існуючий процес в ОВДП та спонукає "схематозників" ще прикупити валюти, тому підемо до 27,5-28.
Далі в червні уже запрацює весь спектр економічних фундаментальних важелів, але туди ще треба дожити...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
prodigy написав:Макроекономічна ситуація у країні повинна залишитися приблизно у тих же орієнтирах, що й роком раніше. За оцінками опитаних РБК-Україна аналітиків, середньорічний обмінний курс за підсумками 2020 року буде зафіксовано на рівні 25,4 гривень/долар, інфляція (рік до року) складе 5,5%, а середня зарплата буде на рівні трохи більше 12 тисяч гривень.
ребята из "старых", кто то помнит выкладывал 3-5 лет назад клип англ.язычной юноши-группы видео клип "про маму" с участием-подпевкой звёзд голливуда, не могу найти, моно в лс плиз... модераторы - просьба не надо вытирать это безобидное сообщение. сам уберу если кто откликнется или не.
чик написав:ребята из "старых", кто то помнит выкладывал 3-5 лет назад клип англ.язычной юноши-группы видео клип "про маму" с участием-подпевкой звёзд голливуда, не могу найти, моно в лс плиз... модераторы - просьба не надо вытирать это безобидное сообщение. сам уберу если кто откликнется или не.