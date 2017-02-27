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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52365237523852395240>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 274
25.01-25.5
5%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
60
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:58

orest
По влиянию отказов от новых выдач кредитов в долларах. Это скорее увеличит спрос на доллар - его придется покупать, в т.ч. за евро, вместо того, чтобы использовать кредитный.
Придерживаюсь мнения, что валюта США, как глобального кредитора, может выиграть от текущего кризиса. И коллеги верно отмечали, что доллар сильно укреплялся в 2009 году
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня, 27 апреля Большая палата Верховного суда Украины сняла с рассмотрения кассационную жалобу НБУ, Кабмина и ПриватБанка по иску семьи Суркисов

https://nv.ua/biz/finance/cherez-davlenie-na-sud-delo-surkisov-snyato-s-rassmotreniya-50084648.html
yuriy_kuzmik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Люди!
На сколько лярдов доляров в 2020 году планируют продать ОВДП?
Потому чито на сайте мигфина надо открывать в календаре дни размещения и смотреть и выписывать.
И какую сумму в долярах в 2020 году надо отдать процентов по ОВДП?
Нерезы не бегут?
Готовой цифрой поделитесь!

Что главное: нигде нет цифры по ОВДП!!!
Как сговорились!
А просчитать - это надо каждый день открыть в календаре, где продажа!
Зачем они так скрывают! Зачем усложняют?!!!
Нельзя было в виде таблицы открытой, а не спрятанной по дням !!!
Издеваются, всё прячут, прячуут!!!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 27 кві, 2020 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:07

  Yuri_61 написав:Люди!
На сколько лярдов доляров в 2020 году планируют продать ОВДП?
Потому чито на сайте мигфина надо открывать в календаре дни размещения и смотреть и выписывать.
И какую сумму в долярах в 2020 году надо отдать процентов по ОВДП?
Нерезы не бегут?
Готовой цифрой поделитесь!
К лету полюбе курс будет ниже!
25 точно будет


минфин выпустит сколько надо а нбу напечатает денег и выкупит все что надо
инфляции не будет, т.к. деньги на рынок не попадут...деньги перекладываются с одного кармана в другой
нерезы не бегут, только мелочь
курс будет 25
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что там на МБ? Наличка уже готовится падать ниже 27.30 на продажу)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:11

  PS4 написав:минфин выпустит сколько надо а нбу напечатает денег и выкупит все что надо
инфляции не будет, т.к. деньги на рынок не попадут...деньги перекладываются с одного кармана в другой

Давайте так и оставим навсегда. Зачем работать? :)
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:17

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.04.2020........................27,128
Гривна укрепилась на 2 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия. Через 15 минут приподнялись на копейку и остановились. После 11 начали очень постепенно сужать спред сверху, на рабочий вышли только к 11-30. К 12 опустились на 2 копейки. Возникает подозрение, что сегодня нет не только динамики, но и оборотов.
НБУ в пятницу интервенций не проводил.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет почти сокращения объема суточных сертификатов почти втрое. Только небольшая часть средств перетекла на недельные сертификаты. Обналичка немного превысила расходы казначейства. Объемы рефинанса чуть сократились, но роль этого сокращения в общей картине мизерна.

В четверг объем операций на МБ снизился с 336.6 до 299.6 млн. Обороты чистые, но скромные. Объем операций клиентов незначительно сократился и почти пришел к балансу. Превышение предложения над спросом стало совсем небольшим.

ЗЫ Кажется, хосткартинок ожил.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

как хотите, но я баксы па 27+ не покупаю!
ЭОК 16 грн за 1 дол
как хотите!
Есть чёткая зависимость фактического курса и ЭОК
когда большую эмиссию гривны делают или ЗВР резко уменьшается, вот тогда курс растёт
сейчас печатают гривну ?
ЗВР падает?
НЕТ!
поэтому летом жду па25
а вы все как хотите
только последний тупень покупает баксы весной
что что?
говорите кризис?
не, кризис будет попозжее
когда евросоюз будет валится через италию, испанию, вобщем через пигс
это будет через годик - полтора
бесит конечно что курс сейчас па 27+
мог бы быть па25
спекулянты
и эти спекулянты на межбанке
и НБУ виноват, что курс па 27+
мог бы доляр не выкупать
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:27

  Yuri_61 написав:как хотите, но я баксы па 27+ не покупаю!
ЭОК 16 грн за 1 дол
как хотите!
Есть чёткая зависимость фактического курса и ЭОК
когда большую эмиссию гривны делают или ЗВР резко уменьшается, вот тогда курс растёт
сейчас печатают гривну ?
ЗВР падает?
НЕТ!
поэтому летом жду па25
а вы все как хотите
только последний тупень покупает баксы весной
что что?
говорите кризис?
не, кризис будет попозжее
когда евросоюз будет валится через италию, испанию, вобщем через пигс
это будет через годик - полтора

ЭОК сейчас не 16, а 24. "Последний тупень" не зависит от сезона года, он зависит от фазы загона. Последний - тот, кого стригли на пике загона (в этом году это были пики по 29 и по 28).
Если в четверг все пройдет нормально, то летом и 24.ХХ будет :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:31

  denstuch написав:В в 19-ом я поверил в стабилизацию и купил бетон в Киеве за 90 тыс.$, и в Харькове за 72тыс$
<...>
вопрос, кто в этом виноват, я?

Хм. Если бы вы задали этот вопрос мне, то мой ответ вас бы огорчил. Наверное :)
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