Додано: Пон 27 кві, 2020 12:56

zzzzzz написав: Пообщался я с банкирами. Вообщем мое предположение что выдача рефинанса от НБУ поможет как-то Минфину залатать дырки, оказалась ошибочны.



Да, НБУ снизил учетную ставку, стоимость кортокого ресурса на межбанке снизилась. Но банки не спешат приобретать ОВГЗ у Минфина по 10% , а Минфин не желает повышать доходность.



Минфин вероятно ждет что НБУ все же нагнут и заставят покупать ОВГЗ правительства на свой баланс. Банки сейчса не смогут купить какой-то серьезный объем. Ну может 5-10 млрд, от силы, эта маленькая сумма которая ничего не даст Минфину, в изменениях которые внесли в бюджет, рост внутренних займов более 100 млрд, это только новый прирост, а есть еще рост долга который был принял в декабре.



С другой стороны, на данный момент открытого давления на НБУ не будет, власть боится наезжать на НБУ, т.к. очень ждет транш от МВФ, пока не будет транша, правление НБУ никто трогать не будет.



При очікуваній річній інфляції 10%+ і ризиках девалу більше як на 10%, який зміст в 10% ОВДП?

