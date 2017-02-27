Додано: Пон 27 кві, 2020 12:59

zzzzzz написав: Пообщался я с банкирами. Вообщем мое предположение что выдача рефинанса от НБУ поможет как-то Минфину залатать дырки, оказалась ошибочны.



Да, НБУ снизил учетную ставку, стоимость кортокого ресурса на межбанке снизилась. Но банки не спешат приобретать ОВГЗ у Минфина по 10% , а Минфин не желает повышать доходность.



Минфин вероятно ждет что НБУ все же нагнут и заставят покупать ОВГЗ правительства на свой баланс. Банки сейчса не смогут купить какой-то серьезный объем. Ну может 5-10 млрд, от силы, эта маленькая сумма которая ничего не даст Минфину, в изменениях которые внесли в бюджет, рост внутренних займов более 100 млрд, это только новый прирост, а есть еще рост долга который был принял в декабре.



С другой стороны, на данный момент открытого давления на НБУ не будет, власть боится наезжать на НБУ, т.к. очень ждет транш от МВФ, пока не будет транша, правление НБУ никто трогать не будет.



Теоретически НБУ может добровольно пойти на встречу Минфину и купить 10-20-30 млрд. Это не окажет какого либо сильного влияния, но если речь пойдет о суммах от 100 млрд и более, то это конечно же будет сильное вливание денежной массы, и курс доллара на это сильно отреагирует. Пообщался я с банкирами. Вообщем мое предположение что выдача рефинанса от НБУ поможет как-то Минфину залатать дырки, оказалась ошибочны.Да, НБУ снизил учетную ставку, стоимость кортокого ресурса на межбанке снизилась. Но банки не спешат приобретать ОВГЗ у Минфина по 10% , а Минфин не желает повышать доходность.Минфин вероятно ждет что НБУ все же нагнут и заставят покупать ОВГЗ правительства на свой баланс. Банки сейчса не смогут купить какой-то серьезный объем. Ну может 5-10 млрд, от силы, эта маленькая сумма которая ничего не даст Минфину, в изменениях которые внесли в бюджет, рост внутренних займов более 100 млрд, это только новый прирост, а есть еще рост долга который был принял в декабре.С другой стороны, на данный момент открытого давления на НБУ не будет, власть боится наезжать на НБУ, т.к. очень ждет транш от МВФ, пока не будет транша, правление НБУ никто трогать не будет.Теоретически НБУ может добровольно пойти на встречу Минфину и купить 10-20-30 млрд. Это не окажет какого либо сильного влияния, но если речь пойдет о суммах от 100 млрд и более, то это конечно же будет сильное вливание денежной массы, и курс доллара на это сильно отреагирует.

По данному вопросу.1. НБУ (по крайней мере, Смолий точно) не будет напрямую выкупать первичку у Минфина. От слова совсем. Да и незачем это делать, если можно сделать по-другому.2. В первой половине мая начнется раздача слонов, т.е. долгосрочного рефинанса комбанкам. Раздаваться он будет, скорее всего, под залог уже имеющихся ОВГЗ.3. Вполне возможно, что банкам будет поставлено негласное условие: часть полученного рефинанса потратить на покупку ОВГЗ на первичке у Минфина.Получив под 8%, они вполне могут купить под 10% первичное размещение. "На эти 2% и живут", как в анекдоте.4. Конечно, логично использовать эти деньги для покупки вторички, тем самым выручить нерезидентов и прочих зависших в ОВГЗ и самим заработать. Но как только этот процесс пойдет, доходность на вторичке резко упадет. И банки это отлично понимают и не будут резать курицу, несущую золотые яйца. Сейчас есть негласное правило: "То, что погасил (деньги от погашения старых ОВГЗ), - пустил на покупку на вторичке"Т.е. банки, у которых есть такая возможность, будут просто поддерживать, а не наращивать имеющийся портфель.5. Надо глянуть, какой будет отток по вкладам за апрель. Вполне возможно, что деньги, полученные от Нацбанка, будут пущены по прямому назначению: на затыкание дыр.А журналисты, конечно, уже нафантазировали...