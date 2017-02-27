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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5237523852395240>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 274
25.01-25.5
5%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
60
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:50

Пообщался я с банкирами. Вообщем мое предположение что выдача рефинанса от НБУ поможет как-то Минфину залатать дырки, оказалась ошибочны.

Да, НБУ снизил учетную ставку, стоимость кортокого ресурса на межбанке снизилась. Но банки не спешат приобретать ОВГЗ у Минфина по 10% , а Минфин не желает повышать доходность.

Минфин вероятно ждет что НБУ все же нагнут и заставят покупать ОВГЗ правительства на свой баланс. Банки сейчса не смогут купить какой-то серьезный объем. Ну может 5-10 млрд, от силы, эта маленькая сумма которая ничего не даст Минфину, в изменениях которые внесли в бюджет, рост внутренних займов более 100 млрд, это только новый прирост, а есть еще рост долга который был принял в декабре.

С другой стороны, на данный момент открытого давления на НБУ не будет, власть боится наезжать на НБУ, т.к. очень ждет транш от МВФ, пока не будет транша, правление НБУ никто трогать не будет.

Теоретически НБУ может добровольно пойти на встречу Минфину и купить 10-20-30 млрд. Это не окажет какого либо сильного влияния, но если речь пойдет о суммах от 100 млрд и более, то это конечно же будет сильное вливание денежной массы, и курс доллара на это сильно отреагирует.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:56

  zzzzzz написав:Пообщался я с банкирами. Вообщем мое предположение что выдача рефинанса от НБУ поможет как-то Минфину залатать дырки, оказалась ошибочны.

Да, НБУ снизил учетную ставку, стоимость кортокого ресурса на межбанке снизилась. Но банки не спешат приобретать ОВГЗ у Минфина по 10% , а Минфин не желает повышать доходность.

Минфин вероятно ждет что НБУ все же нагнут и заставят покупать ОВГЗ правительства на свой баланс. Банки сейчса не смогут купить какой-то серьезный объем. Ну может 5-10 млрд, от силы, эта маленькая сумма которая ничего не даст Минфину, в изменениях которые внесли в бюджет, рост внутренних займов более 100 млрд, это только новый прирост, а есть еще рост долга который был принял в декабре.

С другой стороны, на данный момент открытого давления на НБУ не будет, власть боится наезжать на НБУ, т.к. очень ждет транш от МВФ, пока не будет транша, правление НБУ никто трогать не будет.

Теоретически НБУ может добровольно пойти на встречу Минфину и купить 10-20-30 млрд. Это не окажет какого либо сильного влияния, но если речь пойдет о суммах от 100 млрд и более, то это конечно же будет сильное вливание денежной массы, и курс доллара на это сильно отреагирует.

При очікуваній річній інфляції 10%+ і ризиках девалу більше як на 10%, який зміст в 10% ОВДП?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:57

  yuriy_kuzmik написав:
Сегодня, 27 апреля Большая палата Верховного суда Украины сняла с рассмотрения кассационную жалобу НБУ, Кабмина и ПриватБанка по иску семьи Суркисов

https://nv.ua/biz/finance/cherez-davlenie-na-sud-delo-surkisov-snyato-s-rassmotreniya-50084648.html

Странно Вы цитируете

Сегодня, 27 апреля Большая палата Верховного суда Украины отложила рассмотрение кассационной жалобы НБУ, Кабмина и ПриватБанка по иску семьи Суркисов
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:59

  zzzzzz написав:Пообщался я с банкирами. Вообщем мое предположение что выдача рефинанса от НБУ поможет как-то Минфину залатать дырки, оказалась ошибочны.

Да, НБУ снизил учетную ставку, стоимость кортокого ресурса на межбанке снизилась. Но банки не спешат приобретать ОВГЗ у Минфина по 10% , а Минфин не желает повышать доходность.

Минфин вероятно ждет что НБУ все же нагнут и заставят покупать ОВГЗ правительства на свой баланс. Банки сейчса не смогут купить какой-то серьезный объем. Ну может 5-10 млрд, от силы, эта маленькая сумма которая ничего не даст Минфину, в изменениях которые внесли в бюджет, рост внутренних займов более 100 млрд, это только новый прирост, а есть еще рост долга который был принял в декабре.

С другой стороны, на данный момент открытого давления на НБУ не будет, власть боится наезжать на НБУ, т.к. очень ждет транш от МВФ, пока не будет транша, правление НБУ никто трогать не будет.

Теоретически НБУ может добровольно пойти на встречу Минфину и купить 10-20-30 млрд. Это не окажет какого либо сильного влияния, но если речь пойдет о суммах от 100 млрд и более, то это конечно же будет сильное вливание денежной массы, и курс доллара на это сильно отреагирует.


По данному вопросу.
1. НБУ (по крайней мере, Смолий точно) не будет напрямую выкупать первичку у Минфина. От слова совсем. Да и незачем это делать, если можно сделать по-другому.
2. В первой половине мая начнется раздача слонов, т.е. долгосрочного рефинанса комбанкам. Раздаваться он будет, скорее всего, под залог уже имеющихся ОВГЗ.
3. Вполне возможно, что банкам будет поставлено негласное условие: часть полученного рефинанса потратить на покупку ОВГЗ на первичке у Минфина.
Получив под 8%, они вполне могут купить под 10% первичное размещение. "На эти 2% и живут", как в анекдоте.
4. Конечно, логично использовать эти деньги для покупки вторички, тем самым выручить нерезидентов и прочих зависших в ОВГЗ и самим заработать. Но как только этот процесс пойдет, доходность на вторичке резко упадет. И банки это отлично понимают и не будут резать курицу, несущую золотые яйца. Сейчас есть негласное правило: "То, что погасил (деньги от погашения старых ОВГЗ), - пустил на покупку на вторичке"
Т.е. банки, у которых есть такая возможность, будут просто поддерживать, а не наращивать имеющийся портфель.
5. Надо глянуть, какой будет отток по вкладам за апрель. Вполне возможно, что деньги, полученные от Нацбанка, будут пущены по прямому назначению: на затыкание дыр.

А журналисты, конечно, уже нафантазировали...
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:59

  PS4 написав:
  Yuri_61 написав:Люди!
На сколько лярдов доляров в 2020 году планируют продать ОВДП?
Потому чито на сайте мигфина надо открывать в календаре дни размещения и смотреть и выписывать.
И какую сумму в долярах в 2020 году надо отдать процентов по ОВДП?
Нерезы не бегут?
Готовой цифрой поделитесь!
К лету полюбе курс будет ниже!
25 точно будет


минфин выпустит сколько надо а нбу напечатает денег и выкупит все что надо
инфляции не будет, т.к. деньги на рынок не попадут...деньги перекладываются с одного кармана в другой
нерезы не бегут, только мелочь
курс будет 25

Красиво рассказывает,прям как про Штаты.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:01

может сегодня, все таки, провалимся нах? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

proftpd66 написав:может сегодня, все таки, провалимся нах?

НБУ не дасть і підтримає експортерів))
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:10

  Yuri_61 написав:Люди!
На сколько лярдов доляров в 2020 году планируют продать ОВДП?
Потому чито на сайте мигфина надо открывать в календаре дни размещения и смотреть и выписывать.
И какую сумму в долярах в 2020 году надо отдать процентов по ОВДП?
Нерезы не бегут?
Готовой цифрой поделитесь!

Что главное: нигде нет цифры по ОВДП!!!
Как сговорились!
А просчитать - это надо каждый день открыть в календаре, где продажа!
Зачем они так скрывают! Зачем усложняют?!!!
Нельзя было в виде таблицы открытой, а не спрятанной по дням !!!
Издеваются, всё прячут, прячуут!!!

По погашениям ОВГЗ есть такой агрегатор: https://afrtcp.tk/services/payments_schedule/
Но там нужно смотреть по дням.
Ближайшие выплаты 29 апреля 2020 на 895 млн. грн.
Востаннє редагувалось BIGor в Пон 27 кві, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:12

Искатель
Да,но нет. Есть лимиты у банков на покупку ценных бумаг.
Не может банк дважды крутить ОВГЗ.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:19

Искатель

5. Надо глянуть, какой будет отток по вкладам за апрель. Вполне возможно, что деньги, полученные от Нацбанка, будут пущены по прямому назначению: на затыкание дыр.


Часть пойдет конечно на помощь гос-ву. Укргазбанк заставят например выкупить на 20 млрд облигаций Укравтодора.

Да, вы правильно заметили, часть денег банков уйдет на компенсацию оттоков по вкладам, население как ни крути частично проедает накопленные запасы.

-----

К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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