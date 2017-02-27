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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5237523852395240

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 274
25.01-25.5
5%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
60
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:30

Выходил Нацбанк с покупкой. Взял свои 20 мио по 27,08 - и ушел.
Теперь же они по 20 берут, а не по 50 :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:39

  Serg-ik написав:
  yuriy_kuzmik написав:
Сегодня, 27 апреля Большая палата Верховного суда Украины сняла с рассмотрения кассационную жалобу НБУ, Кабмина и ПриватБанка по иску семьи Суркисов

https://nv.ua/biz/finance/cherez-davlenie-na-sud-delo-surkisov-snyato-s-rassmotreniya-50084648.html

Странно Вы цитируете

Сегодня, 27 апреля Большая палата Верховного суда Украины отложила рассмотрение кассационной жалобы НБУ, Кабмина и ПриватБанка по иску семьи Суркисов

Это был копипаст из статьи на тот момент. Претензии не по адресу.
yuriy_kuzmik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:49

  zzzzzz написав:Искатель
5. Надо глянуть, какой будет отток по вкладам за апрель. Вполне возможно, что деньги, полученные от Нацбанка, будут пущены по прямому назначению: на затыкание дыр.
Да, вы правильно заметили, часть денег банков уйдет на компенсацию оттоков по вкладам, население как ни крути частично проедает накопленные запасы.

К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов.
Вклады из банков не утекают, во всяком случае вклады физиков. НБУ ведь рапортовал уже, что в конце марта начался приток в систему. Так что в апреле скорее всего увидим приличный плюс по депо. Вон моя мама, например, у неё сегодня закончился полугодовой в А-банке, около 60 тыс, решила пополнить июльский в нем же так как хорошая ставка. А по-поводу НБУ, хуже будет если начнут покупать ОВГЗ негласно и не отражать это в отчётности. Я такой вариант не исключаю//)
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asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нал медленно падает
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Пон 27 кві, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:09

asti

В условиях остановки работы, объем сбережений населения может только снижатся. Часть роста в конце марта была вызвана двумя факторами.

1. Перед увольнением, предприятия выплатили отпускные, все выплаты падали на карты, отсюда типо рост остатков по вкладам населения. ( непосредственно срочные депозиты около 50% остальные это текущие (карточные) счета )

2. Валютные депозиты просто не возвращали в связи с отсутствием наличной валюты.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:29

  asti написав:
  zzzzzz написав:Искатель
5. Надо глянуть, какой будет отток по вкладам за апрель. Вполне возможно, что деньги, полученные от Нацбанка, будут пущены по прямому назначению: на затыкание дыр.
Да, вы правильно заметили, часть денег банков уйдет на компенсацию оттоков по вкладам, население как ни крути частично проедает накопленные запасы.

К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов.
Вклады из банков не утекают, во всяком случае вклады физиков. НБУ ведь рапортовал уже, что в конце марта начался приток в систему. Так что в апреле скорее всего увидим приличный плюс по депо. Вон моя мама, например, у неё сегодня закончился полугодовой в А-банке, около 60 тыс, решила пополнить июльский в нем же так как хорошая ставка. А по-поводу НБУ, хуже будет если начнут покупать ОВГЗ негласно и не отражать это в отчётности. Я такой вариант не исключаю//)


НБУ меньше 27 не даст. Можем словить Июнь-Июль, 28-28.8 согласно статистики за последние 2 года. Сейчас экспортеры сливают валюту. Кто будет сливать летом? Проще купить сейчас 27.2 и потом продать по 28.8. А если нет, то вложить в акции, которые, упали в 10 раз и, которые, будут расти :wink:
Сейчас период времени похож, который, был в 2014, курс 12.5, а потом стал 40
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов.


Что-то намечается?
[/Министерство финансов составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам ведомства в публичных коммуникациях. Среди запрещенных фраз - дефолт, реструктуризация, отмена национализации ПриватБанка и компромисс с его бывшими владельцами, свидетельствует документ, копия которого есть в распоряжении Українських Новин.

Также Минфин не рекомендует употреблять слова и фразы: репрофайлинг, рецессия, упадок экономики, критический уровень резервов и Единого казначейского счета, проблемы с ликвидностью.

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... m-dokument
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:50

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов.


Что-то намечается?
[/Министерство финансов составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам ведомства в публичных коммуникациях. Среди запрещенных фраз - дефолт, реструктуризация, отмена национализации ПриватБанка и компромисс с его бывшими владельцами, свидетельствует документ, копия которого есть в распоряжении Українських Новин.

Также Минфин не рекомендует употреблять слова и фразы: репрофайлинг, рецессия, упадок экономики, критический уровень резервов и Единого казначейского счета, проблемы с ликвидностью.

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... m-dokument

Пора вводити Міністертво правди
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:55

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов.


Что-то намечается?
[/Министерство финансов составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам ведомства в публичных коммуникациях. Среди запрещенных фраз - дефолт, реструктуризация, отмена национализации ПриватБанка и компромисс с его бывшими владельцами, свидетельствует документ, копия которого есть в распоряжении Українських Новин.

Также Минфин не рекомендует употреблять слова и фразы: репрофайлинг, рецессия, упадок экономики, критический уровень резервов и Единого казначейского счета, проблемы с ликвидностью.

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... m-dokument

Падение = отрицательный рост, развитие с негативной динамикой
Взрыв = хлопок
Стангнация = стабильность
Сокращение, увольнения, закрытия = оптимизация
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:09

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов.


Что-то намечается?
[/Министерство финансов составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам ведомства в публичных коммуникациях. Среди запрещенных фраз - дефолт, реструктуризация, отмена национализации ПриватБанка и компромисс с его бывшими владельцами, свидетельствует документ, копия которого есть в распоряжении Українських Новин.

Также Минфин не рекомендует употреблять слова и фразы: репрофайлинг, рецессия, упадок экономики, критический уровень резервов и Единого казначейского счета, проблемы с ликвидностью.

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... m-dokument

Пора вводити Міністертво правди

Давно кто-то должен был научить иди0т0в не ляпать в телевизор что попало.
Пусть этим кто-то будет Минфин.
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vovan_prm
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  #<1 ... 5237523852395240
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