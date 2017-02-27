Додано: Пон 27 кві, 2020 13:49

zzzzzz написав: Искатель

5. Надо глянуть, какой будет отток по вкладам за апрель. Вполне возможно, что деньги, полученные от Нацбанка, будут пущены по прямому назначению: на затыкание дыр. Да, вы правильно заметили, часть денег банков уйдет на компенсацию оттоков по вкладам, население как ни крути частично проедает накопленные запасы.



К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов. Да, вы правильно заметили, часть денег банков уйдет на компенсацию оттоков по вкладам, население как ни крути частично проедает накопленные запасы.

Вклады из банков не утекают, во всяком случае вклады физиков. НБУ ведь рапортовал уже, что в конце марта начался приток в систему. Так что в апреле скорее всего увидим приличный плюс по депо. Вон моя мама, например, у неё сегодня закончился полугодовой в А-банке, около 60 тыс, решила пополнить июльский в нем же так как хорошая ставка. А по-поводу НБУ, хуже будет если начнут покупать ОВГЗ негласно и не отражать это в отчётности. Я такой вариант не исключаю//)