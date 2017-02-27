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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52395240524152425243>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 274
25.01-25.5
5%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
60
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:15

Выплаты от государства задержат: что происходит
Ориентировочный срок задержки, по предварительным прогнозам, составит до 13 дней.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Вклады из банков не утекают, во всяком случае вклады физиков


Как это не утекают, с валютными везде проблемы с выдачей, почитайте профильные форумы хотя бы Минфин, особенно Ощадбанк, плач деполюдей со всех регионов, тупо не отдают, нет валюты и т.д..
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:21

  Вкладчик1234 написав:
  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов.


Что-то намечается?
[/Министерство финансов составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам ведомства в публичных коммуникациях. Среди запрещенных фраз - дефолт, реструктуризация, отмена национализации ПриватБанка и компромисс с его бывшими владельцами, свидетельствует документ, копия которого есть в распоряжении Українських Новин.

Также Минфин не рекомендует употреблять слова и фразы: репрофайлинг, рецессия, упадок экономики, критический уровень резервов и Единого казначейского счета, проблемы с ликвидностью.

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... m-dokument

Падение = отрицательный рост, развитие с негативной динамикой
Взрыв = хлопок
Стангнация = стабильность
Сокращение, увольнения, закрытия = оптимизация


Цензура - предвестник совка и диктатуры.
Стагнация и оптимизация (в значении сокращения сотрудников и зарплат) - для меня стали символами 2010-2012.
Следующим термином станет "азаровщина". Интересно, что ним заменят?
Востаннє редагувалось asteriks в Пон 27 кві, 2020 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asteriks написав:Интересно, что ним заменят?
предлагаю называть "Вирусологи"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asteriks, омбенно интересен пункт 6-не предлагайте никому ценные бумаги, эмитетом которых являетя государство Украина.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:57

  remark написав:
  asti написав:Вклады из банков не утекают, во всяком случае вклады физиков

Как это не утекают, с валютными везде проблемы с выдачей, почитайте профильные форумы хотя бы Минфин, особенно Ощадбанк, плач деполюдей со всех регионов, тупо не отдают, нет валюты и т.д..

Конечно идет отток, в марте гривневые и валютные вклады уменьшились, но журналисты посчитали валютные вклады в гривне, а курс за март вырос на 15% и в гривневом эквиваленте получился прирост. Кроме, март отличался жесткой неотдачей валютных депо (не летали самолеты).
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

какой же я тупень, что па24.00 не купил доляров в феврале (ждал па20) а тут вирус
а теперь дурацкие мысли па27+ купить
я тут один такой?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:03

Банк Гонтаревой возьмет в Нацбанке рефинанс 7 млрд грн
27.04.2020 15:35 47

24 апреля 2020 г банк «Авангард» сообщил, что внес изменения в генеральный кредитный договор с Национальным банком.

Стоимость сделки 7 млрд грн.

Размер активов банка по данным последней годовой отчетности 1 млрд грн.

Соотношение кредита к активам банка 683%.

В прошлом году лимит банка по привлечению рефинанса НБУ составлял 1,2 млрд.

Основные акционеры «Авангарда» Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Банк входит в группу компаний «ICU».

Совладелицей банка и группы ранее была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.
https://dubinsky.pro/news/bank-gontarev ... 7-mlrd-grn

а что так можно было?
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:05

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................27.04.2020.............28.04.2020
дата розрахунку................24.04.2020.............27.04.2020
Євро...................................29,3306...................29,4184
Долар США........................27,1441...................27,1025
После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия. Через 15 минут приподнялись на копейку и остановились. После 11 начали очень постепенно сужать спред сверху, на рабочий вышли только к 11-30. К 12 опустились на 2 копейки. Возникает подозрение, что сегодня нет не только динамики, но и оборотов.
После 12 опустились на полкопейки, а перед обедом еще на 2.5. После обеда приподнялись на копейку, слегка растянув спред. Это похоже на окончание активной фазы торгов.
Официальный курс встретили котировками 27.0700 - 27.1100. За день опустились на 3 копейки.

Этот день в истории:
2019 - 26.4927 (-12) +61
2018 - 26.1956 (-4) +91

2017 - 26.5515 (-3)
2016 - 25.2151 (-9)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:05

  Yuri_61 написав:какой же я тупень, что па24.00 не купил доляров в феврале (ждал па20) а тут вирус
а теперь дурацкие мысли па27+ купить
я тут один такой?

Будете по 30+ покупать.
Zebra
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