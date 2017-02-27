Выплаты от государства задержат: что происходит
Ориентировочный срок задержки, по предварительным прогнозам, составит до 13 дней.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:15
Выплаты от государства задержат: что происходит
Ориентировочный срок задержки, по предварительным прогнозам, составит до 13 дней.
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как это не утекают, с валютными везде проблемы с выдачей, почитайте профильные форумы хотя бы Минфин, особенно Ощадбанк, плач деполюдей со всех регионов, тупо не отдают, нет валюты и т.д..
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:21
Цензура - предвестник совка и диктатуры.
Стагнация и оптимизация (в значении сокращения сотрудников и зарплат) - для меня стали символами 2010-2012.
Следующим термином станет "азаровщина". Интересно, что ним заменят?
Востаннє редагувалось asteriks в Пон 27 кві, 2020 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
asteriks, омбенно интересен пункт 6-не предлагайте никому ценные бумаги, эмитетом которых являетя государство Украина.
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:57
Конечно идет отток, в марте гривневые и валютные вклады уменьшились, но журналисты посчитали валютные вклады в гривне, а курс за март вырос на 15% и в гривневом эквиваленте получился прирост. Кроме, март отличался жесткой неотдачей валютных депо (не летали самолеты).
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
какой же я тупень, что па24.00 не купил доляров в феврале (ждал па20) а тут вирус
а теперь дурацкие мысли па27+ купить
я тут один такой?
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:03
а что так можно было?
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:05
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................27.04.2020.............28.04.2020
дата розрахунку................24.04.2020.............27.04.2020
Євро...................................29,3306...................29,4184
Долар США........................27,1441...................27,1025
После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия. Через 15 минут приподнялись на копейку и остановились. После 11 начали очень постепенно сужать спред сверху, на рабочий вышли только к 11-30. К 12 опустились на 2 копейки. Возникает подозрение, что сегодня нет не только динамики, но и оборотов.
После 12 опустились на полкопейки, а перед обедом еще на 2.5. После обеда приподнялись на копейку, слегка растянув спред. Это похоже на окончание активной фазы торгов.
Официальный курс встретили котировками 27.0700 - 27.1100. За день опустились на 3 копейки.
Этот день в истории:
2019 - 26.4927 (-12) +61
2018 - 26.1956 (-4) +91
2017 - 26.5515 (-3)
2016 - 25.2151 (-9)
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:05
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