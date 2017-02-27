zzzzzz написав:Пообщался я с банкирами. Вообщем мое предположение что выдача рефинанса от НБУ поможет как-то Минфину залатать дырки, оказалась ошибочны.
Да, НБУ снизил учетную ставку, стоимость кортокого ресурса на межбанке снизилась. Но банки не спешат приобретать ОВГЗ у Минфина по 10% , а Минфин не желает повышать доходность.
Минфин вероятно ждет что НБУ все же нагнут и заставят покупать ОВГЗ правительства на свой баланс. Банки сейчса не смогут купить какой-то серьезный объем. Ну может 5-10 млрд, от силы, эта маленькая сумма которая ничего не даст Минфину, в изменениях которые внесли в бюджет, рост внутренних займов более 100 млрд, это только новый прирост, а есть еще рост долга который был принял в декабре.
С другой стороны, на данный момент открытого давления на НБУ не будет, власть боится наезжать на НБУ, т.к. очень ждет транш от МВФ, пока не будет транша, правление НБУ никто трогать не будет.
Теоретически НБУ может добровольно пойти на встречу Минфину и купить 10-20-30 млрд. Это не окажет какого либо сильного влияния, но если речь пойдет о суммах от 100 млрд и более, то это конечно же будет сильное вливание денежной массы, и курс доллара на это сильно отреагирует.
100 и более-это меньше 4млрд долл ничего страшного не будет, пусть НБУ печатает гривну если деньги не разворуют, то особого влияния на курс не будет взагали
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Утром с оглядкой на межбанк наличный курс в Харькове посматривал немного вверх. Некоторые ПОВ возможно страховались и подняли оффера до 27.36/27.40. После 11-00 курс покупки доллара снизился на 2-3 коп., вскоре снизился также курс продажи. Котировки нащупали уровень 27.28 - 27.32, спред сузился до комфортных 4-5 коп.
В отличие от Харькова, в Сумах с четверга держится 15 коп. спред, только ближе к обеду доллар снизился в цене на 5 коп. В Полтаве оптовый курс сегодня стабилен.
5. Надо глянуть, какой будет отток по вкладам за апрель. Вполне возможно, что деньги, полученные от Нацбанка, будут пущены по прямому назначению: на затыкание дыр.
Часть пойдет конечно на помощь гос-ву. Укргазбанк заставят например выкупить на 20 млрд облигаций Укравтодора.
Да, вы правильно заметили, часть денег банков уйдет на компенсацию оттоков по вкладам, население как ни крути частично проедает накопленные запасы.
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К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов.
на погашения (май и июнь) ЗВР хватает, большой вопрос с бюджетом - где взять деньги? или кто купит ОВГЗ во время кризиса?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Yuri_61 написав:какой же я тупень, что па24.00 не купил доляров в феврале (ждал па20) а тут вирус а теперь дурацкие мысли па27+ купить я тут один такой?
Будете по 30+ покупать.
Откуда такие мысли? И какой смысл, если 30*1.1 = 33? Вы думаете олени настолько не научены еще опытом, чтобы загнать курс до этих значений в ближайшие годы?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
5. Надо глянуть, какой будет отток по вкладам за апрель. Вполне возможно, что деньги, полученные от Нацбанка, будут пущены по прямому назначению: на затыкание дыр.
Часть пойдет конечно на помощь гос-ву. Укргазбанк заставят например выкупить на 20 млрд облигаций Укравтодора.
Да, вы правильно заметили, часть денег банков уйдет на компенсацию оттоков по вкладам, население как ни крути частично проедает накопленные запасы.
-----
К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов.