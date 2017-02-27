RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5240524152425243>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 274
25.01-25.5
5%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
60
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:07

  zzzzzz написав:Пообщался я с банкирами. Вообщем мое предположение что выдача рефинанса от НБУ поможет как-то Минфину залатать дырки, оказалась ошибочны.

Да, НБУ снизил учетную ставку, стоимость кортокого ресурса на межбанке снизилась. Но банки не спешат приобретать ОВГЗ у Минфина по 10% , а Минфин не желает повышать доходность.

Минфин вероятно ждет что НБУ все же нагнут и заставят покупать ОВГЗ правительства на свой баланс. Банки сейчса не смогут купить какой-то серьезный объем. Ну может 5-10 млрд, от силы, эта маленькая сумма которая ничего не даст Минфину, в изменениях которые внесли в бюджет, рост внутренних займов более 100 млрд, это только новый прирост, а есть еще рост долга который был принял в декабре.

С другой стороны, на данный момент открытого давления на НБУ не будет, власть боится наезжать на НБУ, т.к. очень ждет транш от МВФ, пока не будет транша, правление НБУ никто трогать не будет.

Теоретически НБУ может добровольно пойти на встречу Минфину и купить 10-20-30 млрд. Это не окажет какого либо сильного влияния, но если речь пойдет о суммах от 100 млрд и более, то это конечно же будет сильное вливание денежной массы, и курс доллара на это сильно отреагирует.


100 и более-это меньше 4млрд долл
ничего страшного не будет, пусть НБУ печатает гривну
если деньги не разворуют, то особого влияния на курс не будет взагали
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5994
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:11

  asteriks написав:Цензура - предвестник совка и диктатуры.

https://www.youtube.com/watch?v=0rHjakawG8M битлы ссср - ухожу в подполье...
Востаннє редагувалось чик в Пон 27 кві, 2020 16:13, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6072
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4463 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:12

16-00:
Харьков 27.28 - 27.32 (утром 27.31 - 27.34),
диапазон цен наличного доллара: 27.27/27.28 - 27.32/27.33 (ПОВ, опт)

Сумы 27.20 - 27.35 (27.25 - 27.40)
Полтава 27.25 - 27.35 (27.25 - 27.35)

Утром с оглядкой на межбанк наличный курс в Харькове посматривал немного вверх. Некоторые ПОВ возможно страховались и подняли оффера до 27.36/27.40. После 11-00 курс покупки доллара снизился на 2-3 коп., вскоре снизился также курс продажи. Котировки нащупали уровень 27.28 - 27.32, спред сузился до комфортных 4-5 коп.

В отличие от Харькова, в Сумах с четверга держится 15 коп. спред, только ближе к обеду доллар снизился в цене на 5 коп. В Полтаве оптовый курс сегодня стабилен.
Patrick
 
Повідомлень: 719
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1002 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:13

  zzzzzz написав:Искатель

5. Надо глянуть, какой будет отток по вкладам за апрель. Вполне возможно, что деньги, полученные от Нацбанка, будут пущены по прямому назначению: на затыкание дыр.


Часть пойдет конечно на помощь гос-ву. Укргазбанк заставят например выкупить на 20 млрд облигаций Укравтодора.

Да, вы правильно заметили, часть денег банков уйдет на компенсацию оттоков по вкладам, население как ни крути частично проедает накопленные запасы.

-----

К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов.


на погашения (май и июнь) ЗВР хватает,
большой вопрос с бюджетом - где взять деньги? или кто купит ОВГЗ во время кризиса?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5994
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:14

  Искатель написав:Выходил Нацбанк с покупкой. Взял свои 20 мио по 27,08 - и ушел.
Теперь же они по 20 берут, а не по 50 :)


по 20, НБУ на прошлой неделе изменил план закупки (рынок тонкий)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5994
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:19

prodigy
у него "хороший план", хочу 50 покупаю, не 20. таргетирую - не, вже не хочу, нетаргитирую - абычный спекуль...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6072
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4463 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:19

  Zebra написав:
  Yuri_61 написав:какой же я тупень, что па24.00 не купил доляров в феврале (ждал па20) а тут вирус
а теперь дурацкие мысли па27+ купить
я тут один такой?

Будете по 30+ покупать.

Откуда такие мысли? И какой смысл, если 30*1.1 = 33? Вы думаете олени настолько не научены еще опытом, чтобы загнать курс до этих значений в ближайшие годы?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4351
З нами з: 13.06.15
Подякував: 193 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:20

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Искатель

5. Надо глянуть, какой будет отток по вкладам за апрель. Вполне возможно, что деньги, полученные от Нацбанка, будут пущены по прямому назначению: на затыкание дыр.


Часть пойдет конечно на помощь гос-ву. Укргазбанк заставят например выкупить на 20 млрд облигаций Укравтодора.

Да, вы правильно заметили, часть денег банков уйдет на компенсацию оттоков по вкладам, население как ни крути частично проедает накопленные запасы.

-----

К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов.


на погашения (май и июнь) ЗВР хватает

А внешний долг погашает НБУ или минфин?
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1132
З нами з: 08.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:25

  Yuri_61 написав:какой же я тупень, что па24.00 не купил доляров в феврале (ждал па20) а тут вирус
а теперь дурацкие мысли па27+ купить
я тут один такой?

По 24 очень дорого, и по 27 дорого, ждите 30 и на всю катлету.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 255
З нами з: 10.10.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:И какой смысл, если 30*1.1 = 33? Вы думаете олени настолько не научены еще опытом, чтобы загнать курс до этих значений в ближайшие годы?

Вы считаете , что курс загоняют рядовые граждане , покупая 100-500 у.е с зарплаты?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10741
З нами з: 10.06.11
Подякував: 184 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5240524152425243>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik, Stan78 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1783, 1784, 1785
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17848 2238211
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 16:27
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 691, 692, 693
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6922 1548715
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 84007
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84831)
27.04.2020 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.