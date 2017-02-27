p.s. Куда с форума делся тот "зробили всіх разом" ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:29
Оказывается он еще и писатель,,,, Статья в испанской газете "Привид банкрутства завис над Україною"
p.s. Куда с форума делся тот "зробили всіх разом" ?
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:42
Естественно нет, владельцы бизнеса такие же люди, как и рядовые граждане, и так же подвержены информационной обработке оленей. И так же принимают решения о покупке бакса по завышенной цене под влиянием паники и криков загонял вместо собственных мозгов и математических умений
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:43
купий польский злотий
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зачем тогда троллить местный писателей. которые в лучшем случае бегают с 1000 баксов по обменкам или имеют депозит в банке?
У владельцев бизнеса, помимо информобработки ,есть контракты, в которых прописаны разные штрафные санкции, особенно в тех, где есть отсрочка платежа. И там штрафы могут быть гораздо серьёзнее, чем влёт на курсе. Что уж говорить за возможные репутационные потери?
Есть мелкий товар, на котором +10% потребитель не почувствует, потому валюта будет куплена в срок по-любому курсу...
как я понимаю, цену загоняют крупные покупатели-под нефть, газ и выплату внешних долгов. Оленям только стоит гадать -когда выстрелит совпадение потребностей во времени
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:54
Задача получить деньги от МВФ и от ебрров всяких,так что пока пусть получатели всяких соцпомощей подзатянут пояса,нельзя печатать пока не кинут этого лоха(дядя Сэма).
И трогать руководство НБУ тоже пока нельзя,как только этих закордонных рагульчиков сделают,то сразу будет другая петрушка,а пока можно покайфовать,гривна вне опасности)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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