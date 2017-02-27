p.s. Куда с форума делся тот "зробили всіх разом" ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:29
Оказывается он еще и писатель,,,, Статья в испанской газете "Привид банкрутства завис над Україною"
p.s. Куда с форума делся тот "зробили всіх разом" ?
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:42
Естественно нет, владельцы бизнеса такие же люди, как и рядовые граждане, и так же подвержены информационной обработке оленей. И так же принимают решения о покупке бакса по завышенной цене под влиянием паники и криков загонял вместо собственных мозгов и математических умений
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:43
купий польский злотий
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зачем тогда троллить местный писателей. которые в лучшем случае бегают с 1000 баксов по обменкам или имеют депозит в банке?
У владельцев бизнеса, помимо информобработки ,есть контракты, в которых прописаны разные штрафные санкции, особенно в тех, где есть отсрочка платежа. И там штрафы могут быть гораздо серьёзнее, чем влёт на курсе. Что уж говорить за возможные репутационные потери?
Есть мелкий товар, на котором +10% потребитель не почувствует, потому валюта будет куплена в срок по-любому курсу...
как я понимаю, цену загоняют крупные покупатели-под нефть, газ и выплату внешних долгов. Оленям только стоит гадать -когда выстрелит совпадение потребностей во времени
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:54
Задача получить деньги от МВФ и от ебрров всяких,так что пока пусть получатели всяких соцпомощей подзатянут пояса,нельзя печатать пока не кинут этого лоха(дядя Сэма).
И трогать руководство НБУ тоже пока нельзя,как только этих закордонных рагульчиков сделают,то сразу будет другая петрушка,а пока можно покайфовать,гривна вне опасности)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:58
somilitark
я ссылку на источник забыл добавить
не все выплаты, но тенденция понятна - в бюджете денег нет
Додано: Пон 27 кві, 2020 17:04
Народ доедает заначки. Работы нет, дохода нет - значит приходится доставать припрятанное на "черный день". У кого оно конечно есть... Может из этих соображений и решили продлить карантин. В прошлом году потрусили хорошо матрасы на искусственном курсе 24, в этом еще один заход решили сделать. Идет глобальный грабеж собственного населения! Янукович и компания нервно курят в сторонке и недоуменно задают друг другу вопрос "а разве так можно было?" Оказывается можно. И не только так. Попутно наглухо бреют фермеров, не давая продавать ранние овощи. Теплицы забиты под завязку товаром, а продать нельзя - рынки закрыты, а супермаркеты не берут отечественный товар, торгуют сугубо импортным. То есть получим не одну сотню тысяч банкротов через месяц. Люди же вкладывали не только свои деньги, а и брали кредиты под развитие! И теперь это всё пропадет без всякой прибыли и возврата...
Идет тотальная зачистка рынка от конкурентов в преддверии начала торговли землей. Убить полностью фермеров, вытрусить деньги из всего остального бизнеса - короче идет офигенная диверсионная операция!
Додано: Пон 27 кві, 2020 17:15
Я это и имел в виду
Рынок не то, что тонкий - он мертвый. Объемы в Блуме за сегодня - 72,4 млн. Это включая 20 млн, которые купил Нацбанк.
Додано: Пон 27 кві, 2020 17:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 27 кві, 2020 17:25
я вот им тоже самое говорю, они меня не слушают
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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