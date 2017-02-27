RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5241524252435244>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 274
25.01-25.5
5%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
60
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:29

Оказывается он еще и писатель,,,, Статья в испанской газете "Привид банкрутства завис над Україною"
https://elpais.com/internacional/2020-0 ... rania.html
p.s. Куда с форума делся тот "зробили всіх разом" ?
olgerd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3445
З нами з: 13.03.11
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:42

  Serg-ik написав:
  Alex2006 написав:И какой смысл, если 30*1.1 = 33? Вы думаете олени настолько не научены еще опытом, чтобы загнать курс до этих значений в ближайшие годы?

Вы считаете , что курс загоняют рядовые граждане , покупая 100-500 у.е с зарплаты?

Естественно нет, владельцы бизнеса такие же люди, как и рядовые граждане, и так же подвержены информационной обработке оленей. И так же принимают решения о покупке бакса по завышенной цене под влиянием паники и криков загонял вместо собственных мозгов и математических умений :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4351
З нами з: 13.06.15
Подякував: 193 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:43

  Yuri_61 написав:какой же я тупень, что па24.00 не купил доляров в феврале (ждал па20) а тут вирус
а теперь дурацкие мысли па27+ купить
я тут один такой?

купий польский злотий
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18809
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Естественно нет, владельцы бизнеса такие же люди, как и рядовые граждане, и так же подвержены информационной обработке оленей. И так же принимают решения о покупке бакса по завышенной цене под влиянием паники и криков загонял вместо собственных мозгов и математических умений

Зачем тогда троллить местный писателей. которые в лучшем случае бегают с 1000 баксов по обменкам или имеют депозит в банке?
У владельцев бизнеса, помимо информобработки ,есть контракты, в которых прописаны разные штрафные санкции, особенно в тех, где есть отсрочка платежа. И там штрафы могут быть гораздо серьёзнее, чем влёт на курсе. Что уж говорить за возможные репутационные потери?
Есть мелкий товар, на котором +10% потребитель не почувствует, потому валюта будет куплена в срок по-любому курсу...
как я понимаю, цену загоняют крупные покупатели-под нефть, газ и выплату внешних долгов. Оленям только стоит гадать -когда выстрелит совпадение потребностей во времени
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10743
З нами з: 10.06.11
Подякував: 184 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:54

  Grand Touring написав:Выплаты от государства задержат: что происходит
Ориентировочный срок задержки, по предварительным прогнозам, составит до 13 дней.

Задача получить деньги от МВФ и от ебрров всяких,так что пока пусть получатели всяких соцпомощей подзатянут пояса,нельзя печатать пока не кинут этого лоха(дядя Сэма).

И трогать руководство НБУ тоже пока нельзя,как только этих закордонных рагульчиков сделают,то сразу будет другая петрушка,а пока можно покайфовать,гривна вне опасности)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11187
З нами з: 30.12.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:58

somilitark
я ссылку на источник забыл добавить
https://www.rbc.ua/rus/styler/ukraine-d ... 77008.html

не все выплаты, но тенденция понятна - в бюджете денег нет
Grand Touring
 
Повідомлень: 194
З нами з: 23.03.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:04

  Captain Obvious написав:Нал медленно падает

Народ доедает заначки. Работы нет, дохода нет - значит приходится доставать припрятанное на "черный день". У кого оно конечно есть... Может из этих соображений и решили продлить карантин. В прошлом году потрусили хорошо матрасы на искусственном курсе 24, в этом еще один заход решили сделать. Идет глобальный грабеж собственного населения! Янукович и компания нервно курят в сторонке и недоуменно задают друг другу вопрос "а разве так можно было?" Оказывается можно. И не только так. Попутно наглухо бреют фермеров, не давая продавать ранние овощи. Теплицы забиты под завязку товаром, а продать нельзя - рынки закрыты, а супермаркеты не берут отечественный товар, торгуют сугубо импортным. То есть получим не одну сотню тысяч банкротов через месяц. Люди же вкладывали не только свои деньги, а и брали кредиты под развитие! И теперь это всё пропадет без всякой прибыли и возврата...
Идет тотальная зачистка рынка от конкурентов в преддверии начала торговли землей. Убить полностью фермеров, вытрусить деньги из всего остального бизнеса - короче идет офигенная диверсионная операция!
yuri_m
 
Повідомлень: 784
З нами з: 25.11.08
Подякував: 63 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:15

  prodigy написав:
  Искатель написав:Выходил Нацбанк с покупкой. Взял свои 20 мио по 27,08 - и ушел.
Теперь же они по 20 берут, а не по 50 :)


по 20, НБУ на прошлой неделе изменил план закупки (рынок тонкий)

Я это и имел в виду :)
Рынок не то, что тонкий - он мертвый. Объемы в Блуме за сегодня - 72,4 млн. Это включая 20 млн, которые купил Нацбанк.
Искатель
 
Повідомлень: 3614
З нами з: 22.02.16
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:какой же я тупень
  Yuri_61 написав:я тут один такой?
Конкуренция есть , но ты лидируешь с огромным отрывом!!!
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 446
З нами з: 11.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:25

  yuri_m написав:
  Captain Obvious написав:Нал медленно падает

Народ доедает заначки. Работы нет, дохода нет - значит приходится доставать припрятанное на "черный день". У кого оно конечно есть... Может из этих соображений и решили продлить карантин. В прошлом году потрусили хорошо матрасы на искусственном курсе 24, в этом еще один заход решили сделать. Идет глобальный грабеж собственного населения! Янукович и компания нервно курят в сторонке и недоуменно задают друг другу вопрос "а разве так можно было?" Оказывается можно. И не только так. Попутно наглухо бреют фермеров, не давая продавать ранние овощи. Теплицы забиты под завязку товаром, а продать нельзя - рынки закрыты, а супермаркеты не берут отечественный товар, торгуют сугубо импортным. То есть получим не одну сотню тысяч банкротов через месяц. Люди же вкладывали не только свои деньги, а и брали кредиты под развитие! И теперь это всё пропадет без всякой прибыли и возврата...
Идет тотальная зачистка рынка от конкурентов в преддверии начала торговли землей. Убить полностью фермеров, вытрусить деньги из всего остального бизнеса - короче идет офигенная диверсионная операция!


я вот им тоже самое говорю, они меня не слушают :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2629
З нами з: 22.12.16
Подякував: 181 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5241524252435244>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: OptiX, osafly і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1784, 1785, 1786
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17854 2238479
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 18:28
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 691, 692, 693
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6922 1548752
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 11:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 84011
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84837)
27.04.2020 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.