yuri_m написав:Попутно наглухо бреют фермеров, не давая продавать ранние овощи. Теплицы забиты под завязку товаром, а продать нельзя - рынки закрыты, а супермаркеты не берут отечественный товар, торгуют сугубо импортным.
это вы драматизируете насчёт "бреют". В данном случае просто летят щепки, пока лес рубят
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Не знал, что пароли от Приват24 там также есть. Эта база существует давно. Там еще информация о родственниках есть, ссылки на соцсети, сколько есть денег, сколько должен. Ею пользовались коллекторы, может еще какие органы.
В Telegram появились боты, которые по номеру выдают ИНН, паспорт, прописку украинцев «Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов», — сообщили в банке. https://ain.ua/2020/04/27/v-telegram-za ... dayut-inn/
zzzzzz написав:К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов.
Что-то намечается?
[/Министерство финансов составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам ведомства в публичных коммуникациях. Среди запрещенных фраз - дефолт, реструктуризация, отмена национализации ПриватБанка и компромисс с его бывшими владельцами, свидетельствует документ, копия которого есть в распоряжении Українських Новин.
Также Минфин не рекомендует употреблять слова и фразы: репрофайлинг, рецессия, упадок экономики, критический уровень резервов и Единого казначейского счета, проблемы с ликвидностью.
Будет, каждый год уменьшается на 250 тысяч рабочая сила в стране вследствие вымирания населения, а госдолг только растет, проценты капают. Терпеливые дождутся сброса этого ярма с украинцев. Его еще нужно было в 2014 году объявлять.
Не,нам долги в случае дефолта не спишут.Мы ж не негры,хотя стремимся,но пока есть,что с Украины взять(земля),надо это дёшево,а лучше бесплатно забрать.Списывают долги родне,друзьям и б,с которых,кроме п и ж нечего взять.
zzzzzz написав:asti В условиях остановки работы, объем сбережений населения может только снижатся. Часть роста в конце марта была вызвана двумя факторами.
1. Перед увольнением, предприятия выплатили отпускные, все выплаты падали на карты, отсюда типо рост остатков по вкладам населения. ( непосредственно срочные депозиты около 50% остальные это текущие (карточные) счета )
2. Валютные депозиты просто не возвращали в связи с отсутствием наличной валюты.
Может и так. Но наши люди если с курсом всё стабильно (как сейчас) обычно не забирают из банков ни гривну ни валюту. Я уверен, что в апреле оттоков средств физиков не будет. Если бы были - курс бы рос/)