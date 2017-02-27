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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5241524252435244

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 274
25.01-25.5
5%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
60
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:25

  Искатель написав:
  prodigy написав:
  Искатель написав:Выходил Нацбанк с покупкой. Взял свои 20 мио по 27,08 - и ушел.
Теперь же они по 20 берут, а не по 50 :)


по 20, НБУ на прошлой неделе изменил план закупки (рынок тонкий)

Я это и имел в виду :)
Рынок не то, что тонкий - он мертвый. Объемы в Блуме за сегодня - 72,4 млн. Это включая 20 млн, которые купил Нацбанк.

Выходит ни импортёров, ни экспортёров не видать?
Но экспортёров на порядок больше?
а что там Сити банк?
Не покупает или ему тоже хватает, он не качает рынок своими объёмами?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Попутно наглухо бреют фермеров, не давая продавать ранние овощи. Теплицы забиты под завязку товаром, а продать нельзя - рынки закрыты, а супермаркеты не берут отечественный товар, торгуют сугубо импортным.

это вы драматизируете насчёт "бреют". В данном случае просто летят щепки, пока лес рубят
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:41

Не знал, что пароли от Приват24 там также есть. Эта база существует давно. Там еще информация о родственниках есть, ссылки на соцсети, сколько есть денег, сколько должен. Ею пользовались коллекторы, может еще какие органы.

В Telegram появились боты, которые по номеру выдают ИНН, паспорт, прописку украинцев
«Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов», — сообщили в банке.
https://ain.ua/2020/04/27/v-telegram-za ... dayut-inn/
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:46

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:К чему я все это пишу. Пока НБУ не начнет в открытую покупать ОВГЗ, особого давления на курс не будет. Может даже транш дадут, но то такэ, в конце мая погашение на 1 млрд.долларов, и в июне почти 0.7 млрд.долларов.


Что-то намечается?
[/Министерство финансов составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам ведомства в публичных коммуникациях. Среди запрещенных фраз - дефолт, реструктуризация, отмена национализации ПриватБанка и компромисс с его бывшими владельцами, свидетельствует документ, копия которого есть в распоряжении Українських Новин.

Также Минфин не рекомендует употреблять слова и фразы: репрофайлинг, рецессия, упадок экономики, критический уровень резервов и Единого казначейского счета, проблемы с ликвидностью.

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... m-dokument

Прикольно,а как же слова жо**,накрыло,клоунффсе,хуженебудет?Чтобы курс доллара не рос,надо просто перестать его покупать.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/13699540/13699540_original.jpg
Дефолт будет?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:50

  remark написав:
  asti написав:Вклады из банков не утекают, во всяком случае вклады физиков


Как это не утекают, с валютными везде проблемы с выдачей, почитайте профильные форумы хотя бы Минфин, особенно Ощадбанк, плач деполюдей со всех регионов, тупо не отдают, нет валюты и т.д..

Это не так.Просто банкиры применяют дар убеждения.Не отдавая вклады они ещё и поддерживают стабильность.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:50


Будет, каждый год уменьшается на 250 тысяч рабочая сила в стране вследствие вымирания населения, а госдолг только растет, проценты капают. Терпеливые дождутся сброса этого ярма с украинцев. Его еще нужно было в 2014 году объявлять.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:59

Не,нам долги в случае дефолта не спишут.Мы ж не негры,хотя стремимся,но пока есть,что с Украины взять(земля),надо это дёшево,а лучше бесплатно забрать.Списывают долги родне,друзьям и б,с которых,кроме п и ж нечего взять.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:19

  zzzzzz написав:asti
В условиях остановки работы, объем сбережений населения может только снижатся. Часть роста в конце марта была вызвана двумя факторами.

1. Перед увольнением, предприятия выплатили отпускные, все выплаты падали на карты, отсюда типо рост остатков по вкладам населения. ( непосредственно срочные депозиты около 50% остальные это текущие (карточные) счета )

2. Валютные депозиты просто не возвращали в связи с отсутствием наличной валюты.
Может и так. Но наши люди если с курсом всё стабильно
(как сейчас) обычно не забирают из банков ни гривну ни валюту. Я уверен, что в апреле оттоков средств физиков не будет.
Если бы были - курс бы рос/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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