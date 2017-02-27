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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5242524352445245

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 275
25.01-25.5
5%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
60
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:15

  Serg-ik написав:
  Alex2006 написав:Естественно нет, владельцы бизнеса такие же люди, как и рядовые граждане, и так же подвержены информационной обработке оленей. И так же принимают решения о покупке бакса по завышенной цене под влиянием паники и криков загонял вместо собственных мозгов и математических умений

Зачем тогда троллить местный писателей. которые в лучшем случае бегают с 1000 баксов по обменкам или имеют депозит в банке?

Ну так другие их читают и верят в те бредни, а потом становяться оленями :) И себе хуже делают и многим окружающим тоже. Вот поэтому и стараюсь финансово просветить людей и спасти от оленизма :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:23

  Serg-ik написав:
  yuri_m написав:Попутно наглухо бреют фермеров, не давая продавать ранние овощи. Теплицы забиты под завязку товаром, а продать нельзя - рынки закрыты, а супермаркеты не берут отечественный товар, торгуют сугубо импортным.

это вы драматизируете насчёт "бреют". В данном случае просто летят щепки, пока лес рубят

поки ліс горить бриють фермерів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:25

  promyshlennik написав:https://www.0629.com.ua/news/2743312/massovye-sokrasenia-na-azovelektrostali-neskolko-tysac-celovek-ostanutsa-bez-raboty-v-mariupole
Для тех, кто верит в крепкую гривну. Это ситуация на одном из трех металлургических предприятий города. На других чуть получше, но ненамного.


Численность уволенных работников - 6,5 тысяч человек за один раз!
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:30

За 3 місяці населення України накопичило “колосальні” борги перед постачальниками електричної енергії – 4,7 мільярда гривень.
https://news.finance.ua/ua/news/-/46966 ... 5-mlrd-grn


Пару недель назад тут была цифра 4,5 млрд грн. Я вообще не понимаю как так можно, они же должников на раз отключают, а потом берут большие деньги за подключение. Или бригады просто не успевают отключать?
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:40

В последние недели 26 млн жителей США подали заявления на получение пособия по безработице, и сегодня многие из них получают от государства больше, чем зарабатывали до увольнения.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:46

  greenozon написав:В последние недели 26 млн жителей США подали заявления на получение пособия по безработице, и сегодня многие из них получают от государства больше, чем зарабатывали до увольнения.


пособие может выше средней годовой зарплаты в Украине
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:48

«Уровень безработицы, который мы увидим на первой неделе мая, может составить 16%, может быть, 17%», - предупредил Кевин Хессетт
«Цифры по ВВП США за второй квартал окажутся худшими со времен Великой депрессии...и покажут падение на 20-30%».
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:57

  greenozon написав:В последние недели 26 млн жителей США подали заявления на получение пособия по безработице, и сегодня многие из них получают от государства больше, чем зарабатывали до увольнения.
а наши видимо решили провести эксперимент, сколько людей тихо умрут от голода (простите, от коронавируса), сколько захватят с собой, сколько сами отправят на тот свет в борьбе за выживание.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:02

  Grand Touring написав:
  promyshlennik написав:https://www.0629.com.ua/news/2743312/massovye-sokrasenia-na-azovelektrostali-neskolko-tysac-celovek-ostanutsa-bez-raboty-v-mariupole
Для тех, кто верит в крепкую гривну. Это ситуация на одном из трех металлургических предприятий города. На других чуть получше, но ненамного.


Численность уволенных работников - 6,5 тысяч человек за один раз!

Смотря как смотреть на вопрос. Некоторые ЗНАТОКИ СИТУАЦИИ в УКРАИНЕ сказали бы -все не так плохо :теперь еще примерно 6,5 тысяч человек не поедут отдыхать летом за границу ,не будут покупать для этого валюту,что соответственно снизит курс американца в Украине в сторону 24.Также теперь они смогут открыть для себя новые горизонты работы через интернет и в соц.сетях ,что поднимет их на новый уровень в пирамиде Маслоу :mrgreen:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:02

  Grand Touring написав:
  greenozon написав:В последние недели 26 млн жителей США подали заявления на получение пособия по безработице, и сегодня многие из них получают от государства больше, чем зарабатывали до увольнения.
а наши видимо решили провести эксперимент, сколько людей тихо умрут от голода (простите, от коронавируса), сколько захватят с собой, сколько сами отправят на тот свет в борьбе за выживание.

обычный здоровый человек сможет прожить без еды около двух месяцев, без воды 5-7 дней, а без воздуха 5-7 минут, выбирайте...
edvardd
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