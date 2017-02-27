Додано: Пон 27 кві, 2020 19:48

«Уровень безработицы, который мы увидим на первой неделе мая, может составить 16%, может быть, 17%», - предупредил Кевин Хессетт

«Цифры по ВВП США за второй квартал окажутся худшими со времен Великой депрессии...и покажут падение на 20-30%».

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.