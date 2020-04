Додано: Пон 27 кві, 2020 19:23

Serg-ik написав: yuri_m написав: Попутно наглухо бреют фермеров, не давая продавать ранние овощи. Теплицы забиты под завязку товаром, а продать нельзя - рынки закрыты, а супермаркеты не берут отечественный товар, торгуют сугубо импортным. Попутно наглухо бреют фермеров, не давая продавать ранние овощи. Теплицы забиты под завязку товаром, а продать нельзя - рынки закрыты, а супермаркеты не берут отечественный товар, торгуют сугубо импортным.

это вы драматизируете насчёт "бреют". В данном случае просто летят щепки, пока лес рубят это вы драматизируете насчёт "бреют". В данном случае просто летят щепки, пока лес рубят

поки ліс горить бриють фермерів поки ліс горить бриють фермерів

