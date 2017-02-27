Alex2006 написав:Естественно нет, владельцы бизнеса такие же люди, как и рядовые граждане, и так же подвержены информационной обработке оленей. И так же принимают решения о покупке бакса по завышенной цене под влиянием паники и криков загонял вместо собственных мозгов и математических умений
Зачем тогда троллить местный писателей. которые в лучшем случае бегают с 1000 баксов по обменкам или имеют депозит в банке?
Ну так другие их читают и верят в те бредни, а потом становяться оленями И себе хуже делают и многим окружающим тоже. Вот поэтому и стараюсь финансово просветить людей и спасти от оленизма
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
yuri_m написав:Попутно наглухо бреют фермеров, не давая продавать ранние овощи. Теплицы забиты под завязку товаром, а продать нельзя - рынки закрыты, а супермаркеты не берут отечественный товар, торгуют сугубо импортным.
это вы драматизируете насчёт "бреют". В данном случае просто летят щепки, пока лес рубят
поки ліс горить бриють фермерів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
promyshlennik написав:https://www.0629.com.ua/news/2743312/massovye-sokrasenia-na-azovelektrostali-neskolko-tysac-celovek-ostanutsa-bez-raboty-v-mariupole Для тех, кто верит в крепкую гривну. Это ситуация на одном из трех металлургических предприятий города. На других чуть получше, но ненамного.
Численность уволенных работников - 6,5 тысяч человек за один раз!
Пару недель назад тут была цифра 4,5 млрд грн. Я вообще не понимаю как так можно, они же должников на раз отключают, а потом берут большие деньги за подключение. Или бригады просто не успевают отключать?
«Уровень безработицы, который мы увидим на первой неделе мая, может составить 16%, может быть, 17%», - предупредил Кевин Хессетт «Цифры по ВВП США за второй квартал окажутся худшими со времен Великой депрессии...и покажут падение на 20-30%».
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
promyshlennik написав:https://www.0629.com.ua/news/2743312/massovye-sokrasenia-na-azovelektrostali-neskolko-tysac-celovek-ostanutsa-bez-raboty-v-mariupole Для тех, кто верит в крепкую гривну. Это ситуация на одном из трех металлургических предприятий города. На других чуть получше, но ненамного.
Численность уволенных работников - 6,5 тысяч человек за один раз!
Смотря как смотреть на вопрос. Некоторые ЗНАТОКИ СИТУАЦИИ в УКРАИНЕ сказали бы -все не так плохо :теперь еще примерно 6,5 тысяч человек не поедут отдыхать летом за границу ,не будут покупать для этого валюту,что соответственно снизит курс американца в Украине в сторону 24.Также теперь они смогут открыть для себя новые горизонты работы через интернет и в соц.сетях ,что поднимет их на новый уровень в пирамиде Маслоу