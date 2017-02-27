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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5243524452455246

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 277
25.01-25.5
5%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
37
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:16

edvardd а тогда все нормально, зря власть порицал, нужно американцам эту информацию донести - каки-то они поспешные и нерациональные!

ПС. Пойду расклею объявления по городу "люди, нечего паниковать, вы можете спокойно прожить без еды 70 дней!" - это будет моя социальная реклама и вклад в общее благое дело )))
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:24

Естественный отбор ...отрицательный!

  proftpd66 написав:
  yuri_m написав:
  Captain Obvious написав:Нал медленно падает

Народ доедает заначки. Работы нет, дохода нет - значит приходится доставать припрятанное на "черный день". У кого оно конечно есть... Может из этих соображений и решили продлить карантин. В прошлом году потрусили хорошо матрасы на искусственном курсе 24, в этом еще один заход решили сделать. Идет глобальный грабеж собственного населения! Янукович и компания нервно курят в сторонке и недоуменно задают друг другу вопрос "а разве так можно было?" Оказывается можно. И не только так. Попутно наглухо бреют фермеров, не давая продавать ранние овощи. Теплицы забиты под завязку товаром, а продать нельзя - рынки закрыты, а супермаркеты не берут отечественный товар, торгуют сугубо импортным. То есть получим не одну сотню тысяч банкротов через месяц. Люди же вкладывали не только свои деньги, а и брали кредиты под развитие! И теперь это всё пропадет без всякой прибыли и возврата...
Идет тотальная зачистка рынка от конкурентов в преддверии начала торговли землей. Убить полностью фермеров, вытрусить деньги из всего остального бизнеса - короче идет офигенная диверсионная операция!


я вот им тоже самое говорю, они меня не слушают :)


Надо не говорить, а понимать и признавать : "Ошибки надо не признавать, а смывать... КРОВЬЮ !" (с)

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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:42

  heineken написав:Смотря как смотреть на вопрос. Некоторые ЗНАТОКИ СИТУАЦИИ в УКРАИНЕ сказали бы -все не так плохо :теперь еще примерно 6,5 тысяч человек не поедут отдыхать летом за границу ,не будут покупать для этого валюту,что соответственно снизит курс американца в Украине в сторону 24.Также теперь они смогут открыть для себя новые горизонты работы через интернет и в соц.сетях ,что поднимет их на новый уровень в пирамиде Маслоу :mrgreen:


У нас в службе занятости говорят "У вас интернет есть?"
- Да, есть
- Так работайте через интернет, че вы пришли!
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:45

  Yuri_61 написав:какой же я тупень, что па24.00 не купил доляров в феврале (ждал па20) а тут вирус
а теперь дурацкие мысли па27+ купить
я тут один такой?

Есть еще клоун 2006 уровня!
"ты не один" 1+1
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:46

  Grand Touring написав:ПС. Пойду расклею объявления по городу "люди, нечего паниковать, вы можете спокойно прожить без еды 70 дней!" - это будет моя социальная реклама и вклад в общее благое дело )))
Здоровое трехразовое питание - в пн, ср и сб!
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:53

  edvardd написав:обычный здоровый человек сможет прожить без еды около двух месяцев, без воды 5-7 дней


Две недели и три дня.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

WTI $13.00
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:23

  komp написав:
  Yuri_61 написав:какой же я тупень, что па24.00 не купил доляров в феврале (ждал па20) а тут вирус
а теперь дурацкие мысли па27+ купить
я тут один такой?

Есть еще клоун 2006 уровня!
"ты не один" 1+1


Это не уровень- это год рождения. Что умного или полезного может написать четырнадцатилетний ребенок, у которого ещё мозг не вырос? Может конечно ему родители под нос методички подсовывают, и он их за пачку чипсов перепечатыват, но скорее всего просто малолетний д..ил, который и ста долларов никогда в руках не держал. И прислушиваться к мнению таких... ну это уже конкретный перебор : )
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:39

  edvardd написав:обычный здоровый человек сможет прожить без еды около двух месяцев, без воды 5-7 дней, а без воздуха 5-7 минут, выбирайте...

эта муйня из вики? мне "посвящённые" рассказывали за полгода без еды. как то писал - через 3 дня начнут так болеть суставу и не только - шо "мама не горюй" помню шо у вас проблемы с позвоночником - общались в лс.
а шо делать?
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