Народ доедает заначки. Работы нет, дохода нет - значит приходится доставать припрятанное на "черный день". У кого оно конечно есть... Может из этих соображений и решили продлить карантин. В прошлом году потрусили хорошо матрасы на искусственном курсе 24, в этом еще один заход решили сделать. Идет глобальный грабеж собственного населения! Янукович и компания нервно курят в сторонке и недоуменно задают друг другу вопрос "а разве так можно было?" Оказывается можно. И не только так. Попутно наглухо бреют фермеров, не давая продавать ранние овощи. Теплицы забиты под завязку товаром, а продать нельзя - рынки закрыты, а супермаркеты не берут отечественный товар, торгуют сугубо импортным. То есть получим не одну сотню тысяч банкротов через месяц. Люди же вкладывали не только свои деньги, а и брали кредиты под развитие! И теперь это всё пропадет без всякой прибыли и возврата... Идет тотальная зачистка рынка от конкурентов в преддверии начала торговли землей. Убить полностью фермеров, вытрусить деньги из всего остального бизнеса - короче идет офигенная диверсионная операция!
я вот им тоже самое говорю, они меня не слушают
Надо не говорить, а понимать и признавать : "Ошибки надо не признавать, а смывать... КРОВЬЮ !" (с)
heineken написав:Смотря как смотреть на вопрос. Некоторые ЗНАТОКИ СИТУАЦИИ в УКРАИНЕ сказали бы -все не так плохо :теперь еще примерно 6,5 тысяч человек не поедут отдыхать летом за границу ,не будут покупать для этого валюту,что соответственно снизит курс американца в Украине в сторону 24.Также теперь они смогут открыть для себя новые горизонты работы через интернет и в соц.сетях ,что поднимет их на новый уровень в пирамиде Маслоу
У нас в службе занятости говорят "У вас интернет есть?" - Да, есть - Так работайте через интернет, че вы пришли!
Yuri_61 написав:какой же я тупень, что па24.00 не купил доляров в феврале (ждал па20) а тут вирус а теперь дурацкие мысли па27+ купить я тут один такой?
Есть еще клоун 2006 уровня! "ты не один" 1+1
Это не уровень- это год рождения. Что умного или полезного может написать четырнадцатилетний ребенок, у которого ещё мозг не вырос? Может конечно ему родители под нос методички подсовывают, и он их за пачку чипсов перепечатыват, но скорее всего просто малолетний д..ил, который и ста долларов никогда в руках не держал. И прислушиваться к мнению таких... ну это уже конкретный перебор : )
edvardd написав:обычный здоровый человек сможет прожить без еды около двух месяцев, без воды 5-7 дней, а без воздуха 5-7 минут, выбирайте...
эта муйня из вики? мне "посвящённые" рассказывали за полгода без еды. как то писал - через 3 дня начнут так болеть суставу и не только - шо "мама не горюй" помню шо у вас проблемы с позвоночником - общались в лс.