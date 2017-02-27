Captain Obvious написав: Нал медленно падает Нал медленно падает

Народ доедает заначки. Работы нет, дохода нет - значит приходится доставать припрятанное на "черный день". У кого оно конечно есть... Может из этих соображений и решили продлить карантин. В прошлом году потрусили хорошо матрасы на искусственном курсе 24, в этом еще один заход решили сделать. Идет глобальный грабеж собственного населения! Янукович и компания нервно курят в сторонке и недоуменно задают друг другу вопрос "а разве так можно было?" Оказывается можно. И не только так. Попутно наглухо бреют фермеров, не давая продавать ранние овощи. Теплицы забиты под завязку товаром, а продать нельзя - рынки закрыты, а супермаркеты не берут отечественный товар, торгуют сугубо импортным. То есть получим не одну сотню тысяч банкротов через месяц. Люди же вкладывали не только свои деньги, а и брали кредиты под развитие! И теперь это всё пропадет без всякой прибыли и возврата...Идет тотальная зачистка рынка от конкурентов в преддверии начала торговли землей. Убить полностью фермеров, вытрусить деньги из всего остального бизнеса - короче идет офигенная диверсионная операция!