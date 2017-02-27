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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5245524652475248>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 277
25.01-25.5
5%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
37
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:50

  чик написав:
  edvardd написав:обычный здоровый человек сможет прожить без еды около двух месяцев, без воды 5-7 дней, а без воздуха 5-7 минут, выбирайте...

эта муйня из вики? мне "посвящённые" рассказывали за полгода без еды. как то писал - через 3 дня начнут так болеть суставу и не только - шо "мама не горюй" помню шо у вас проблемы с позвоночником - общались в лс.

как то надо было сделать рентген желудка? (не помню...) сутки не ел, потом пришёл в больницу, накормили контрастным веществом, сделали рентген, не получилось, опять сутки не ел сделали - норм, короче трое суток не ел, особых ощущений не было...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:59

Коротко про нові умови фінмону
https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 75094.html
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:01

  холява написав:Добрый Вечер !
Вы недооцениваете этого человека .
ОН не тупой .
Он умудрился полазить по моей почте и сообщить мне адрес одного из клиентов !
Он не дурак и многое знает .
Его бы ВЫЖЕЧЬ на ХРЕН ....но модератор -ДЕМОКРАТ !
))))
Так что защищайте свои аккаунты .....


выше писал про базу в телеграмме
1) в настройках форума вы не скрыли почту и она стала видна всем
2) он вас ввел в базу и узнал другие данные, в том числе пароль входа в Приват24
3) У вас одинаковый пароль на Приват24 и на почту (многие так делают)
4) Зашел в почту, все прочитал

Согласен, строит из себя дурачка, однобоко, пытается манипулировать, скорее настоящий ник SherLock
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:16

  Grand Touring написав:
  холява написав:Добрый Вечер !
Вы недооцениваете этого человека .
ОН не тупой .
Он умудрился полазить по моей почте и сообщить мне адрес одного из клиентов !
Он не дурак и многое знает .
Его бы ВЫЖЕЧЬ на ХРЕН ....но модератор -ДЕМОКРАТ !
))))
Так что защищайте свои аккаунты .....



1) в настройках форума вы не скрыли почту и она стала видна всем
2) он вас ввел в базу и узнал другие данные, в том числе пароль входа в Приват24
3) У вас одинаковый пароль на Приват24 и на почту (многие так делают)
4) Зашел в почту, все прочитал

Согласен, строит из себя дурачка, однобоко, пытается манипулировать, скорее настоящий ник SherLock


Спасибо ,БРАТ !
А где нужно полазить , чтобы перекрыть этому ху й ...лу песню из почты ???
Тьфу ты , забыл написать . карточек Приват у меня никогда не было ...
холява
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:23

Завтра Минфин сделает очередную попытку провести аукцион по размещению безлимитного объема ОВГЗ.

Гривну будут пытаться привлечь на три месяца. Последний успешный аукцион по гривне, прошел почти 2 месяца тому назад, 3 марта, тогда привлекли 1 млрд на 6 мес, по средней ставке 9.9%

На сегодня НБУ платит банкам 6% по овернайтам, и 8% по депозитным сертификатам на 1 неделю. Банки в НБУ держат значительные объем . На недельных сертификатах 50 банков разместили 120 млрд.грн под 8% и еще 17 млрд на овернайтах под 6%

Так-же Минфин попробует продать 6 и 9 месячные ОВГЗ в долларах, последнее успешное размещение было 24 марта, тогда удалось привлечь 800 млн.долларов на 3 месяца под 3% ( По слухам это Нафтогаз купил ОВГЗ, что подтверждено ростом остатков ОВГЗ на балансе юр.лиц)
А еще неделей ранее 17 марта привлекли 70 млн.дол, на 9 мес под 3,5%

Минфину в принципе очень остро деньги сейчас не нужны, но пиковые выплаты постепенно приближаются.

Уже на следующей неделе предстоит гривневое погашение на 7 млрд.грн, а за ним долларовое на 325 млн.дол. и в конце мая погашение ОЗДП на 1 млрд.дол.

А следом в июне по внутренним порядка 36 млрд.грн ( в разных валютах )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:29

холява
Зайдите в свой профиль. Потом "Личный раздел", затем "Личные настройки". Должно быть "Показывать мой адрес email" - нет.
Зображення
Ну я допустим вашей почты не вижу.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:30

холява
Прежде всего зайти в "Панель керування" - "Налаштування форуму" -"Показувати учасникам мою адресу e-mail:" - поставить галочку "нет"

Если нет Приват24, возможно у мошенников появились пароли к украинским почтовым серверам

Либо он работает в банке, где у вас есть интернет-банкинг, пробил вашу почту по базе, ваш пароль к интернет-банкингу
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:31

  proftpd66 написав:
НБУ меньше 27 не даст. Можем словить Июнь-Июль, 28-28.8 согласно статистики за последние 2 года. Сейчас экспортеры сливают валюту. Кто будет сливать летом? Проще купить сейчас 27.2 и потом продать по 28.8. А если нет, то вложить в акции, которые, упали в 10 раз и, которые, будут расти :wink:
Сейчас период времени похож, который, был в 2014, курс 12.5, а потом стал 40


как раз летом сельхозники заводят много денег в июле-августе
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:38

Grand Touring

Ребята , Патрик и ГРАНД ТОУРИНГ , я Вам благодарен !
С меня свеча за Здравие !
Каждому .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:42

холява незачто! Также он вас мог идентифицировать по сообщению на форуме, к примеру, "Я единственный в Харькове, который продает марку Буаюнг"

В интернете найти телефон или имейл и уже по своим банковским базам вычислить пароли.
Grand Touring
 
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