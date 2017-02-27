Додано: Пон 27 кві, 2020 22:23

Завтра Минфин сделает очередную попытку провести аукцион по размещению безлимитного объема ОВГЗ.



Гривну будут пытаться привлечь на три месяца. Последний успешный аукцион по гривне, прошел почти 2 месяца тому назад, 3 марта, тогда привлекли 1 млрд на 6 мес, по средней ставке 9.9%



На сегодня НБУ платит банкам 6% по овернайтам, и 8% по депозитным сертификатам на 1 неделю. Банки в НБУ держат значительные объем . На недельных сертификатах 50 банков разместили 120 млрд.грн под 8% и еще 17 млрд на овернайтах под 6%



Так-же Минфин попробует продать 6 и 9 месячные ОВГЗ в долларах, последнее успешное размещение было 24 марта, тогда удалось привлечь 800 млн.долларов на 3 месяца под 3% ( По слухам это Нафтогаз купил ОВГЗ, что подтверждено ростом остатков ОВГЗ на балансе юр.лиц)

А еще неделей ранее 17 марта привлекли 70 млн.дол, на 9 мес под 3,5%



Минфину в принципе очень остро деньги сейчас не нужны, но пиковые выплаты постепенно приближаются.



Уже на следующей неделе предстоит гривневое погашение на 7 млрд.грн, а за ним долларовое на 325 млн.дол. и в конце мая погашение ОЗДП на 1 млрд.дол.



А следом в июне по внутренним порядка 36 млрд.грн ( в разных валютах )

Живите своим умом!