edvardd написав:обычный здоровый человек сможет прожить без еды около двух месяцев, без воды 5-7 дней, а без воздуха 5-7 минут, выбирайте...
эта муйня из вики? мне "посвящённые" рассказывали за полгода без еды. как то писал - через 3 дня начнут так болеть суставу и не только - шо "мама не горюй" помню шо у вас проблемы с позвоночником - общались в лс.
как то надо было сделать рентген желудка? (не помню...) сутки не ел, потом пришёл в больницу, накормили контрастным веществом, сделали рентген, не получилось, опять сутки не ел сделали - норм, короче трое суток не ел, особых ощущений не было...
холява написав:Добрый Вечер ! Вы недооцениваете этого человека . ОН не тупой . Он умудрился полазить по моей почте и сообщить мне адрес одного из клиентов ! Он не дурак и многое знает . Его бы ВЫЖЕЧЬ на ХРЕН ....но модератор -ДЕМОКРАТ ! )))) Так что защищайте свои аккаунты .....
выше писал про базу в телеграмме 1) в настройках форума вы не скрыли почту и она стала видна всем 2) он вас ввел в базу и узнал другие данные, в том числе пароль входа в Приват24 3) У вас одинаковый пароль на Приват24 и на почту (многие так делают) 4) Зашел в почту, все прочитал
Согласен, строит из себя дурачка, однобоко, пытается манипулировать, скорее настоящий ник SherLock
холява написав:Добрый Вечер ! Вы недооцениваете этого человека . ОН не тупой . Он умудрился полазить по моей почте и сообщить мне адрес одного из клиентов ! Он не дурак и многое знает . Его бы ВЫЖЕЧЬ на ХРЕН ....но модератор -ДЕМОКРАТ ! )))) Так что защищайте свои аккаунты .....
1) в настройках форума вы не скрыли почту и она стала видна всем 2) он вас ввел в базу и узнал другие данные, в том числе пароль входа в Приват24 3) У вас одинаковый пароль на Приват24 и на почту (многие так делают) 4) Зашел в почту, все прочитал
Согласен, строит из себя дурачка, однобоко, пытается манипулировать, скорее настоящий ник SherLock
Спасибо ,БРАТ ! А где нужно полазить , чтобы перекрыть этому ху й ...лу песню из почты ??? Тьфу ты , забыл написать . карточек Приват у меня никогда не было ...
Завтра Минфин сделает очередную попытку провести аукцион по размещению безлимитного объема ОВГЗ.
Гривну будут пытаться привлечь на три месяца. Последний успешный аукцион по гривне, прошел почти 2 месяца тому назад, 3 марта, тогда привлекли 1 млрд на 6 мес, по средней ставке 9.9%
На сегодня НБУ платит банкам 6% по овернайтам, и 8% по депозитным сертификатам на 1 неделю. Банки в НБУ держат значительные объем . На недельных сертификатах 50 банков разместили 120 млрд.грн под 8% и еще 17 млрд на овернайтах под 6%
Так-же Минфин попробует продать 6 и 9 месячные ОВГЗ в долларах, последнее успешное размещение было 24 марта, тогда удалось привлечь 800 млн.долларов на 3 месяца под 3% ( По слухам это Нафтогаз купил ОВГЗ, что подтверждено ростом остатков ОВГЗ на балансе юр.лиц) А еще неделей ранее 17 марта привлекли 70 млн.дол, на 9 мес под 3,5%
Минфину в принципе очень остро деньги сейчас не нужны, но пиковые выплаты постепенно приближаются.
Уже на следующей неделе предстоит гривневое погашение на 7 млрд.грн, а за ним долларовое на 325 млн.дол. и в конце мая погашение ОЗДП на 1 млрд.дол.
А следом в июне по внутренним порядка 36 млрд.грн ( в разных валютах )
proftpd66 написав: НБУ меньше 27 не даст. Можем словить Июнь-Июль, 28-28.8 согласно статистики за последние 2 года. Сейчас экспортеры сливают валюту. Кто будет сливать летом? Проще купить сейчас 27.2 и потом продать по 28.8. А если нет, то вложить в акции, которые, упали в 10 раз и, которые, будут расти Сейчас период времени похож, который, был в 2014, курс 12.5, а потом стал 40
как раз летом сельхозники заводят много денег в июле-августе