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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5245524652475248

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 277
25.01-25.5
5%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
15
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
38
27.51-28.0
13%
37
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
12%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
22%
61
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:47

Кстати, финансисты верят в то, что на этой неделе Минфин сможет впервые за последние полтора месяца разместить свои ОВГЗ.

"Средняя доходность для сделок по гривневым гособлигациям на вторичном рынке на текущий момент составляет порядка 14-15% годовых. Потому не исключается, что правительство завтра сможет выйти на доходность нового выпуска в районе 11%", - считает Невмержицкий.

Злые языки уверяют, что новые бумаги будут приобретать в основном госбанки под давлением своего акционера (Кабмина). Рассказывают, что купить гривневые бумаги сейчас уговаривают государственный Приватбанк: что он может вложить в них часть своей прибыли (дивидендов) за 2019 год. Валютные ОВГЗ стараются навязать другим госструктурам, не исключается, что их снова купит НАК "Нафтогаз", как это делалось в первом квартале 2020 года.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:47

  Grand Touring написав:
За 3 місяці населення України накопичило “колосальні” борги перед постачальниками електричної енергії – 4,7 мільярда гривень.
https://news.finance.ua/ua/news/-/46966 ... 5-mlrd-grn


Пару недель назад тут была цифра 4,5 млрд грн. Я вообще не понимаю как так можно, они же должников на раз отключают, а потом берут большие деньги за подключение. Или бригады просто не успевают отключать?


я так понимаю, на карантин разрешили не платить - вот народ и свинорылит)))
но что-то мне подсказывает, что там проблема не только в населении - что-то на рынке э/энергии непонятное происходит :shock:
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 27 кві, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:50

  promyshlennik написав:https://www.0629.com.ua/news/2743312/massovye-sokrasenia-na-azovelektrostali-neskolko-tysac-celovek-ostanutsa-bez-raboty-v-mariupole
Для тех, кто верит в крепкую гривну. Это ситуация на одном из трех металлургических предприятий города. На других чуть получше, но ненамного.


в украинской металлургии глубокая ж.па, и началась она не в этом году, - в карантин станет еще хуже(((
как будут выбираться - посмотрим
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:51

  Shaman написав:я так понимаю, на карантин разрешили не платить - вот народ и свинорылит)))
но что-то мне подсказывает, что там проблема не только в населении - что на рынке э/энергии непонятное происходит :shock:
там написано за 3 месяца, а карантину 1 месяц, ощущение, что кто-то исправно получает бабки, но их не перечисляет
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:53

  Grand Touring написав:
  Shaman написав:я так понимаю, на карантин разрешили не платить - вот народ и свинорылит)))
но что-то мне подсказывает, что там проблема не только в населении - что на рынке э/энергии непонятное происходит :shock:
там написано за 3 месяца, а карантину 1 месяц, ощущение, что кто-то исправно получает бабки, но их не перечисляет


уже 2 мес - могли не заплатить за февраль и март.
трабл на уровне ГарПока - вопрос это умысел или долбо..изм?
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:55

холява
Вечер добрый! Я просто хотел сказать, что взрослый вменяемый человек никогда не станет, находясь в трезвом уме и здравом рассудке, практически ежедневно нести такую ахинею как он, если конечно ему за это не заплатить, а тут вдруг столько всего интересного и полезного параллельно выплыло! Видите как хорошо всё получилось : ))
Hayter
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:56

А чего никто не упоминает анонсированную ЗЕцарём аптеку, пардон ипотеку за 10%?
komp
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 23:12


Кабмин запретил ездить за границу на заработки


Наземным путем можно добраться в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, однако только в случае посещения родственников.

Правительство временно запретило рабочие поездки за границу для украинцев, о чем рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, пишет ERR.

Отмечается, что выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, живущими в Евросоюзе.

"Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тыс. человек. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - заявил Кууск.

По словам посла, уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.

Xenon
 
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