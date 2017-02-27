Додано: Пон 27 кві, 2020 22:47

Кстати, финансисты верят в то, что на этой неделе Минфин сможет впервые за последние полтора месяца разместить свои ОВГЗ.



"Средняя доходность для сделок по гривневым гособлигациям на вторичном рынке на текущий момент составляет порядка 14-15% годовых. Потому не исключается, что правительство завтра сможет выйти на доходность нового выпуска в районе 11%", - считает Невмержицкий.



Злые языки уверяют, что новые бумаги будут приобретать в основном госбанки под давлением своего акционера (Кабмина). Рассказывают, что купить гривневые бумаги сейчас уговаривают государственный Приватбанк: что он может вложить в них часть своей прибыли (дивидендов) за 2019 год. Валютные ОВГЗ стараются навязать другим госструктурам, не исключается, что их снова купит НАК "Нафтогаз", как это делалось в первом квартале 2020 года.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.