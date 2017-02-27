Кстати, финансисты верят в то, что на этой неделе Минфин сможет впервые за последние полтора месяца разместить свои ОВГЗ.
"Средняя доходность для сделок по гривневым гособлигациям на вторичном рынке на текущий момент составляет порядка 14-15% годовых. Потому не исключается, что правительство завтра сможет выйти на доходность нового выпуска в районе 11%", - считает Невмержицкий.
Злые языки уверяют, что новые бумаги будут приобретать в основном госбанки под давлением своего акционера (Кабмина). Рассказывают, что купить гривневые бумаги сейчас уговаривают государственный Приватбанк: что он может вложить в них часть своей прибыли (дивидендов) за 2019 год. Валютные ОВГЗ стараются навязать другим госструктурам, не исключается, что их снова купит НАК "Нафтогаз", как это делалось в первом квартале 2020 года.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Пару недель назад тут была цифра 4,5 млрд грн. Я вообще не понимаю как так можно, они же должников на раз отключают, а потом берут большие деньги за подключение. Или бригады просто не успевают отключать?
я так понимаю, на карантин разрешили не платить - вот народ и свинорылит))) но что-то мне подсказывает, что там проблема не только в населении - что-то на рынке э/энергии непонятное происходит
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 27 кві, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
promyshlennik написав:https://www.0629.com.ua/news/2743312/massovye-sokrasenia-na-azovelektrostali-neskolko-tysac-celovek-ostanutsa-bez-raboty-v-mariupole Для тех, кто верит в крепкую гривну. Это ситуация на одном из трех металлургических предприятий города. На других чуть получше, но ненамного.
в украинской металлургии глубокая ж.па, и началась она не в этом году, - в карантин станет еще хуже((( как будут выбираться - посмотрим
Shaman написав:я так понимаю, на карантин разрешили не платить - вот народ и свинорылит))) но что-то мне подсказывает, что там проблема не только в населении - что на рынке э/энергии непонятное происходит
там написано за 3 месяца, а карантину 1 месяц, ощущение, что кто-то исправно получает бабки, но их не перечисляет
Shaman написав:я так понимаю, на карантин разрешили не платить - вот народ и свинорылит))) но что-то мне подсказывает, что там проблема не только в населении - что на рынке э/энергии непонятное происходит
там написано за 3 месяца, а карантину 1 месяц, ощущение, что кто-то исправно получает бабки, но их не перечисляет
уже 2 мес - могли не заплатить за февраль и март. трабл на уровне ГарПока - вопрос это умысел или долбо..изм?
холява Вечер добрый! Я просто хотел сказать, что взрослый вменяемый человек никогда не станет, находясь в трезвом уме и здравом рассудке, практически ежедневно нести такую ахинею как он, если конечно ему за это не заплатить, а тут вдруг столько всего интересного и полезного параллельно выплыло! Видите как хорошо всё получилось : ))
Наземным путем можно добраться в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, однако только в случае посещения родственников.
Правительство временно запретило рабочие поездки за границу для украинцев, о чем рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, пишет ERR.
Отмечается, что выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, живущими в Евросоюзе.
"Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тыс. человек. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - заявил Кууск.
По словам посла, уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.
Наземным путем можно добраться в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, однако только в случае посещения родственников.
Правительство временно запретило рабочие поездки за границу для украинцев, о чем рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, пишет ERR.
Отмечается, что выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, живущими в Евросоюзе.
"Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тыс. человек. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - заявил Кууск.
По словам посла, уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.
Крепостные и самим нужны
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин